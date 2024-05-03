«Трата времени»: Почему «Чанъэ-6» не сможет подтвердить присутствие США на Луне
До китайцев ни одна страна в мире не пыталась взять образцы грунта с обратной стороны Луны, отметил в эфире НСН академик Александр Железняков.
Китайский зонд «Чанъэ-6» не сможет подтвердить или опровергнуть присутствие американцев на Луне, так как аппарат не будет проводить высокодетальную съемку лунной поверхности, заявил действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что Китай успешно произвел запуск автоматической космической станции «Чанъэ-6», чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Запуск был произведен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран ударный кратер Аполлон. Аппарат соберет образцы лунного грунта с помощью буровой установки и роботизированного ковша.
«До этого даже и не пытались взять образцы с обратной стороны Луны. Никто не пробовал и не планировал это, ни мы, ни американцы. При этом полученные данные с китайского корабля не смогут подтвердить или опровергнуть американский визит… Эта задача не ставится. Этот аппарат не будет проводить высокодетальную съемку лунной поверхности, он ориентирован на другое. Такие данные не будут получены. Но и зачем тратить на это силы и средства, когда это неоднократно было подтверждено. Только вот скептики пытаются все время эту тему поднять», – сказал Железняков.
Он отметил, что Китай обходит Россию по освоению космоса, однако напомнил, что страны обмениваются данными в этой сфере.
«Сравнивать китайскую и российскую программы некорректно, потому что китайцы летают, а мы еще только готовимся к этим полетам. Та программа исследования Луны, которая была в советское время, давно завершилась, а российская еще фактически не началась. Прошлогодний полет «Луны-25» оказался, к сожалению, не успешным… Китайцы впереди. Полномасштабного сотрудничества с совместными полетами, производством космических аппаратов нет. Сейчас работа по лунной программе сведена к тому, что мы обмениваемся научными данными, которые были получены в том числе в ходе полета «Луны-25», а китайцы предоставляют нам данные, которые были получены в ходе предыдущих лунных миссий», – резюмировал собеседник НСН.
«Луна-25» потерпела крушение 19 августа прошлого года. Это была первая за почти полвека миссия России к спутнику Земли. Аппарат должен был прилуниться 21 августа. «Роскосмос» сообщил, что станция перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, передает «Радиоточка НСН».
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