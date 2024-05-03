«Трата времени»: Почему «Чанъэ-6» не сможет подтвердить присутствие США на Луне

Китайский зонд «Чанъэ-6» не сможет подтвердить или опровергнуть присутствие американцев на Луне, так как аппарат не будет проводить высокодетальную съемку лунной поверхности, заявил действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что Китай успешно произвел запуск автоматической космической станции «Чанъэ-6», чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Запуск был произведен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран ударный кратер Аполлон. Аппарат соберет образцы лунного грунта с помощью буровой установки и роботизированного ковша.