И без «Сбера» хорошо! В Крыму ждут Лукашенко в гости

На полуострове заявили, что не страдают из-за того, что не все российские компании там представлены.

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма не оставила без внимания депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она назвала посыл белорусского главы к олигархам «не совсем понятным» и пригласила его на полуостров.

«Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признает Белоруссию», — заявила бывший прокурор Крыма на радиостанции «Говорит Москва».

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Ранее Лукашенко на пресс-конференции неоднозначно высказался о признании Белоруссией этой территории. Он заявил, что Белоруссия признает Крым, когда «последний олигарх в России» начнет поставлять туда свои продукты. При этом он напомнил о подписанном в 1995 году Будапештском меморандуме. Напомним, по нему странам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия – Белоруссии и Украине гарантировалась неизменность границ. «Я и через это переступлю. И Крым [признаю], и все остальное», - заявил Лукашенко.

Поклонская предложила Лукашенко перестать уделять внимание внутренним вопросам России – в частности, поставляют ли российские олигархи товары в регион или нет. Она сказала, что жители Крыма проголосовали за присоединение к России на референдуме, поэтому для его признания «не может быть условий».

Лукашенко занял неправильную позицию, особенно с учетом ситуации, которая разворачивается сегодня, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, признание Крыма официальным Минском нужно полуострову «постольку-поскольку» - гораздо важнее это для Белоруссии, ведь является «проверкой на истинность» декларируемой дружбы.

«Нам Лукашенко понятен, ничего удивительного в его словах мы не слышим. Самое главное для нас – это то, что мы часть России. А все остальное – признание или непризнание, Белоруссии или другой страны – это дело времени. Грамотные государственные деятели смотрят далеко вперед и принимают верные решения, а Лукашенко принимает неверное решение и приводит неверные доводы», - сказал Цеков.

При этом он признал, что не все российские компании представлены на полуострове.

«Мы довольны той экономической работой, которая ведется в Крыму. Особых нареканий нет. Да, есть какие-то вещи, которые связаны не только с деятельностью частных предприятий, но и государственных. Например, Сбербанка нет. Это вызывает определенные вопросы, но они не несут критического и истерического характера. Ну так ситуация сложилась. Значит, так правильнее для России в целом», - заявил сенатор от Крыма.

Также на слова Лукашенко отреагировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он предположил, что такое заявление главы белорусского государства может вызвать «недоумение у россиян».

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«Президент Белоруссии уже нелигитимен в глазах западного сообщества — он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», — сказал Бальбек.

На данный момент Крым признан частью России Афганистаном, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом и КНДР. Лукашенко в 2014 году говорил, что «Крым — это фактически Россия, от того, «признавать или не признавать этот факт, ничего не изменится».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Наталья ПоклонскаяАлександр ЛукашенкоПрисоединение Крыма К РоссииКрым
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