И без «Сбера» хорошо! В Крыму ждут Лукашенко в гости

Ранее Лукашенко на пресс-конференции неоднозначно высказался о признании Белоруссией этой территории. Он заявил, что Белоруссия признает Крым, когда «последний олигарх в России» начнет поставлять туда свои продукты. При этом он напомнил о подписанном в 1995 году Будапештском меморандуме. Напомним, по нему странам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия – Белоруссии и Украине гарантировалась неизменность границ. «Я и через это переступлю. И Крым [признаю], и все остальное», - заявил Лукашенко.

Поклонская предложила Лукашенко перестать уделять внимание внутренним вопросам России – в частности, поставляют ли российские олигархи товары в регион или нет. Она сказала, что жители Крыма проголосовали за присоединение к России на референдуме, поэтому для его признания «не может быть условий».

Лукашенко занял неправильную позицию, особенно с учетом ситуации, которая разворачивается сегодня, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, признание Крыма официальным Минском нужно полуострову «постольку-поскольку» - гораздо важнее это для Белоруссии, ведь является «проверкой на истинность» декларируемой дружбы.

«Нам Лукашенко понятен, ничего удивительного в его словах мы не слышим. Самое главное для нас – это то, что мы часть России. А все остальное – признание или непризнание, Белоруссии или другой страны – это дело времени. Грамотные государственные деятели смотрят далеко вперед и принимают верные решения, а Лукашенко принимает неверное решение и приводит неверные доводы», - сказал Цеков.

При этом он признал, что не все российские компании представлены на полуострове.

«Мы довольны той экономической работой, которая ведется в Крыму. Особых нареканий нет. Да, есть какие-то вещи, которые связаны не только с деятельностью частных предприятий, но и государственных. Например, Сбербанка нет. Это вызывает определенные вопросы, но они не несут критического и истерического характера. Ну так ситуация сложилась. Значит, так правильнее для России в целом», - заявил сенатор от Крыма.

Также на слова Лукашенко отреагировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он предположил, что такое заявление главы белорусского государства может вызвать «недоумение у россиян».