«Присосаться к грантам». В оппозиции Белоруссии нашли «оборотней»
В белорусской оппозиции есть "засланные казачки", но это не помешает радикализации протестов, считает НСН политолог Дмитрий Болкунец.
За год протестов в Белоруссии оппозиция «загнана в подполье», уничтожены СМИ и преследуются лидеры мнений, однако народ готов довести начатое до конца, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, проживающий сейчас в другой стране.
9 августа исполнился ровно год с президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране начались массовые мирные протесты. По официальным данным, возбуждено около 4,5 тысяч уголовных дел в отношении «участников беспорядков».
«Абсолютное большинство белорусов, выходивших в прошлом году на улицы, по-прежнему полны энтузиазма и решимости до конца довести начатый процесс. Обратного пути нет и спустя год Белоруссия стала совсем другой страной. Думаю, что возможна радикализация протестной активности, если власть начнет применять более жесткие методы в борьбе с населением. Одним из триггеров потенциальной протестной активности может стать референдум по изменению Конституции, который Лукашенко планирует провести в будущем. Хотя сейчас он загнал в подполье любые протестные настроения в обществе, уничтожил СМИ, борется с лидерами мнений», - сказал Болкунец.
Он считает, что санкционное давление Запада на Минск будет усиливаться, при этом в белорусской оппозиции есть желающие «присосаться к грантам».
«Я бы не назвал Тихановскую единичным лидером протеста, потому что есть и другие люди, которые делают большую работу по «разрушению» режима Лукашенко и его устойчивости. При этом в оппозиционном лагере Белоруссии есть силы, которые не заинтересованы в победе над Лукашенко, а их задача «присосаться к грантам». Это неизбежный процесс, потому что, когда есть деньги, есть желающие их освоить. Поэтому европейским и другим структурам, которые эти гранты выдают, было бы неплохо добавить больше прозрачности в финансовые потоки в поддержку демократического движения в Белоруссии», - заключил собеседник "Радиоточки НСН".
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Однако оппозиция заявила о победе своего кандидата Светланы Тихановской. Многие жители страны уверены, что их обманули. В республике начались длительные массовые протесты и жесткие действия властей в отношении противников правящего режима. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву. После выборов Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против Белоруссии.
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