«Присосаться к грантам». В оппозиции Белоруссии нашли «оборотней»

За год протестов в Белоруссии оппозиция «загнана в подполье», уничтожены СМИ и преследуются лидеры мнений, однако народ готов довести начатое до конца, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, проживающий сейчас в другой стране.

9 августа исполнился ровно год с президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране начались массовые мирные протесты. По официальным данным, возбуждено около 4,5 тысяч уголовных дел в отношении «участников беспорядков».