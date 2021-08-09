«Без обид». В Крыму ответили Лукашенко насчёт непризнания полуострова

Признание Крыма официальным Минском нужнее Белоруссии, чем России, и является «проверкой на истинность» декларируемой дружбы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что его страна признает Крым российским, «когда последний олигарх в России признает Крым» и начнет поставлять туда продукцию.