«Без обид». В Крыму ответили Лукашенко насчёт непризнания полуострова
Отсутствие «олигархов» в Крыму абсолютно не смущает руководство республики, сказал НСН сенатор Сергей Цеков.
Признание Крыма официальным Минском нужнее Белоруссии, чем России, и является «проверкой на истинность» декларируемой дружбы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что его страна признает Крым российским, «когда последний олигарх в России признает Крым» и начнет поставлять туда продукцию.
«Он занял неправильную позицию, особенно с учетом той ситуации, которая разворачивается сегодня. Сравнивать государственных руководителей с олигархами, на мой взгляд, неверное решение. А обид с нашей стороны никаких нет. Нам Лукашенко понятен, ничего удивительного в его словах мы не слышим. Самое главное для нас – это то, что мы часть России. А все остальное – признание или непризнание, Белоруссии или другой страны – это дело времени. Грамотные государственные деятели смотрят далеко вперед и принимают верные решения, а Лукашенко принимает неверное решение и приводит неверные доводы», - сказал Цеков.
При этом он считает, что России не так уж и нужно ждать признания Крыма Минском.
«Это нужно постольку-поскольку. Я думаю, что признание Крыма Белоруссией нужно, прежде всего, самой Белоруссии. Они много говорят о дружбе, а это проверка на истинность этой дружбы. Руководство России проводит в отношении Белоруссии правильную политику, а вот белорусское руководство – не вполне правильную», - пояснил сенатор.
Цеков также отметил, что Крыму вполне хватает поддержки со стороны России и без «олигархов», о которых говорил Лукашенко.
«По большому счету, нет определения «олигарх» в российском законодательстве или белорусском. Что он подразумевает под этим словом? Здесь какая-то оценка совершенно не юридическая – признание Крыма и олигархи. Поддержка Крыма, которая ведется со стороны России, она в разы, в десятки раз превышает ту помощь, которую нам оказали бы так называемые олигархи. Их отсутствие в Крыму нас абсолютно не смущает. Мы довольны той экономической работой, которая ведется в Крыму. Особых нареканий нет. Да, есть какие-то вещи, которые связаны не только с деятельностью частных предприятий, но и государственных. Например, Сбербанка нет. Это вызывает определенные вопросы, но они не несут критического и истерического характера. Ну так ситуация сложилась. Значит, так правильнее для России в целом», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом» сказал, что ему «не заржавеет» признать Крым, поскольку у него «руки развязаны».
«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», - сказал Лукашенко. При этом он заверил, что готов «переступить» через ранее подписанные документы.
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