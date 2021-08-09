Поклонская пригласила Лукашенко в Крым после его заявления о статусе полуострова

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым после его заявления об условиях признания полуострова российским. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом», организованного ровно через год после президентских выборов, заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда свою продукцию.

Поклонская отметила, в частности, что не совсем поняла посыл Лукашенко к российским олигархам. По ее мнению, Лукашенко нужно посетить полуостров и после делать заявления на эту тему.

