Поклонская пригласила Лукашенко в Крым после его заявления о статусе полуострова
Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым после его заявления об условиях признания полуострова российским. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом», организованного ровно через год после президентских выборов, заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда свою продукцию.
Поклонская отметила, в частности, что не совсем поняла посыл Лукашенко к российским олигархам. По ее мнению, Лукашенко нужно посетить полуостров и после делать заявления на эту тему.
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