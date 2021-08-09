Шушкевич: «Скорый уход» Лукашенко может затянуться до конца его жизни

«Лукашенко надо сделать вид, что он на что-то реагирует. Но я практически не видел действий, подтверждающих то, что он говорил», - заключил собеседник НСН.

Между тем, политолог Алексей Дзермант к годовщине переизбрания Лукашенко заявил, что тогда Белоруссия победила попытку цветной революции, и спасла её не Россия, а «воля и личное мужество Александра Лукашенко и прочность созданной им государственной системы».

«Лукашенко и его сторонники показали и доказали, что им нет никакой альтернативы в Беларуси для России, это и есть единственная реальная просоюзная сила, выступающая за союз и интеграцию с Россией», - написал Дзермант в своем Facebook.

Ровно год назад, 9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Однако оппозиция заявила о победе своего кандидата Светланы Тихановской. В республике начались длительные массовые протесты и жесткие действия властей в отношении противников правящего режима. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву. После выборов Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против Белоруссии.

