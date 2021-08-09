Шушкевич: «Скорый уход» Лукашенко может затянуться до конца его жизни
Станислав Шушкевич заявил НСН, что власть стала для Лукашенко наркотиком, без которого тот не может жить.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не верит в обещания Александра Лукашенко покинуть пост президента республики.
Ранее Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» призвал не гадать, когда он уйдет, пообещав, что это произойдет «очень скоро».
«Он всегда врал, врет и здесь также. Для него власть стала наркотиком, без которого он не может жить. При этом он нагло фальсифицировал многие выборы, поэтому верить его заявлениям бессмысленно. Это человек, который не несет никакой ответственности за свои заявления. Понятие «скоро» у него может быть в историческом смысле, а может быть в физическом. В физическом - это через неделю-две, а в историческом это может быть до конца его жизни», - считает Шушкевич.
Он также скептически отнесся к словам Лукашенко о том, что сейчас в стране есть порядка 10-15 «чем-то похожих» на него человек, которые «могут вырасти в президенты».
«Это наглость беспредельная, поскольку президента должен выбирать народ, поэтому его заявление говорит: «Я по-прежнему буду наглым, каким был до сих пор». Надо сохранять достоинство. Когда тебя поймали на том, что ты фальсифицировал выборы, когда вышло на улицу столько людей, что даже если только они голосовали против, этого уже достаточно, а он сохраняет спокойствие. У нас пролилась кровь, чтобы протестовать не могли. Европа смотрит, как на дикарей, потому что такой дикости ни в одном государстве нет. Сравните с Горбачевым. У того есть достоинство, и он отказался от власти», - отметил первый президент Белоруссии.
По его мнению, при Лукашенко в Белоруссии невозможны честные выборы, а его заявления о передачи власти являются показухой.
«Лукашенко надо сделать вид, что он на что-то реагирует. Но я практически не видел действий, подтверждающих то, что он говорил», - заключил собеседник НСН.
Между тем, политолог Алексей Дзермант к годовщине переизбрания Лукашенко заявил, что тогда Белоруссия победила попытку цветной революции, и спасла её не Россия, а «воля и личное мужество Александра Лукашенко и прочность созданной им государственной системы».
«Лукашенко и его сторонники показали и доказали, что им нет никакой альтернативы в Беларуси для России, это и есть единственная реальная просоюзная сила, выступающая за союз и интеграцию с Россией», - написал Дзермант в своем Facebook.
Ровно год назад, 9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Однако оппозиция заявила о победе своего кандидата Светланы Тихановской. В республике начались длительные массовые протесты и жесткие действия властей в отношении противников правящего режима. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву. После выборов Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против Белоруссии.
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