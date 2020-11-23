«Хуже Сталина и Гитлера». Лукашенко предрекли «Нюрнбергский процесс»

«Глава МИД - один из зачинщиков сегодняшней ситуации в Белоруссии. Он долгое время делал все возможное, чтобы разорвать связи с Россией, делал прочие гадости на внешней арене, занимался политическими репрессиями. Он больше всех заинтересован в революции. При крахе Лукашенко он видит себя одним из руководителей страны. Он одним из первых вытирал бы ноги о бывшего президента, он его ненавидит. Работа в команде Лукашенко - это его попытка приспособиться», - считает политолог.

Болкунец отметил, что протесты не выдохлись и вскоре разгорятся с новой силой.

«Понятно, что длительное время люди на улицах находиться не могут и многие устают, но протесты никуда не делись. Гражданское противостояние в республике даже расширилось, так как перешло на заводы, фабрики, образовательные учреждения и другие ведомства. В этой ситуации можно говорить, что Лукашенко пересидел, но какой ценой и кто будет ее платить?» - добавил политолог.

Он напомнил, к каким последствиям привели действия властей в последние месяцы.

«Есть жертвы, 30 тысяч человек за три месяца были арестованы, не хватает мест в тюрьмах. И самое главное: Лукашенко потерял моральный авторитет в обществе, его называют фашистом. Он пытается опровергнуть это, но ярлык уже приклеился, в историю страны он войдет не только как диктатор, но и как фашист. Его репрессии уже превзошли сталинские и гитлеровские репрессии 1930-х годов. В итоге всё закончится либо арестом Лукашенко, либо его бегством из страны. Начнется масштабный процесс, который будет похож на Нюрнбергский», - сказал Болкунец.

Политолог считает, что положение Лукашенко ухудшается с каждым днем.

«Минск опасается санкций со стороны Евросоюза и США. Часто ограничения сплачивали народ вокруг лидера, но не в этот раз. Санкции могут спровоцировать новые протесты, и я не исключаю, что это случится уже к весне. Лукашенко зиму еще переживет, но весна будет еще более жаркой, чем осень», - отметил он.