В Госдуме сравнили политику Лукашенко с «темным лесом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская разведки обнаружили центры американских спецслужб в Киеве и под Варшавой. По его словам, «мощнейшие спецслужбы мира» сейчас работают против Минска.



Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН оценил заявление Лукашенко.

«С одной стороны сарказм не уместен, с другой стороны — это как если бы сборная Эстонии по футболу прибыла на Чемпионат мира по футболу в Россию сегодня. Центры — это не новость, всем давно известно. Оранжевую революцию на Украине проводили они, и в Польше они находятся, и они много, где находятся. И легально, и нелегально. Что сказать: надо брать с них пример, тоже свои центры открывать. Свою политику проводить более решительно», — отметил депутат.



Шерин добавил, что мог бы говорить о тесном сотрудничестве разведки Белоруссии и РФ, но только до июльского задержания 33 граждан России белорусскими спецслужбами.



«До этого события я бы мог сказать, что действительно тесно взаимодействуют. Если это произошло, то, наверное, спецслужбы Белоруссии сотрудничают со всеми в хаотичном порядке. Потому что, насколько я понимаю, задержание наших граждан происходило по наводке украинских спецслужб. Теперь Лукашенко заявляет, что есть разведывательный американский центр в Киеве. Сложно сказать какие ориентиры, с кем они сотрудничают, какой вектор, какие планы. Для меня теперь это темный лес, потому что это абсолютно алогично», — признал Шерин.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН прокомментировал деятельность спецслужб России и Белоруссии.