В Госдуме сравнили политику Лукашенко с «темным лесом»
Первый зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН оценил высказывание президента Белоруссии об американских спецслужбах в Польше и на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская разведки обнаружили центры американских спецслужб в Киеве и под Варшавой. По его словам, «мощнейшие спецслужбы мира» сейчас работают против Минска.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН оценил заявление Лукашенко.
«С одной стороны сарказм не уместен, с другой стороны — это как если бы сборная Эстонии по футболу прибыла на Чемпионат мира по футболу в Россию сегодня. Центры — это не новость, всем давно известно. Оранжевую революцию на Украине проводили они, и в Польше они находятся, и они много, где находятся. И легально, и нелегально. Что сказать: надо брать с них пример, тоже свои центры открывать. Свою политику проводить более решительно», — отметил депутат.
Шерин добавил, что мог бы говорить о тесном сотрудничестве разведки Белоруссии и РФ, но только до июльского задержания 33 граждан России белорусскими спецслужбами.
«До этого события я бы мог сказать, что действительно тесно взаимодействуют. Если это произошло, то, наверное, спецслужбы Белоруссии сотрудничают со всеми в хаотичном порядке. Потому что, насколько я понимаю, задержание наших граждан происходило по наводке украинских спецслужб. Теперь Лукашенко заявляет, что есть разведывательный американский центр в Киеве. Сложно сказать какие ориентиры, с кем они сотрудничают, какой вектор, какие планы. Для меня теперь это темный лес, потому что это абсолютно алогично», — признал Шерин.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН прокомментировал деятельность спецслужб России и Белоруссии.
«Оказываем помощь и взаимодействуем в рамках соответствующих запросов. Соглашение двустороннее есть. Чем мы можем быть друг другу полезными, мы стараемся быть полезными. Но здесь вопрос не в том, почему на территории иностранных государств за пределами бывшего СССР активно работают западные разведки. К этому все шло», — сказал он.
Генерал-майор ФСБ отметил, что мир разделился надвое: его небольшая славянская часть, которая состоит из Белоруссии и России, и остальные страны, обозначившие себя Западом. В рамках западного сотрудничества, по его словам, разведки сегодня работают особенно активно.
«Более того, они максимально выдвинули свои передовые отряды на границы с Россией и Белоруссией, откуда им проще получать интересующую информацию. Поэтому, я думаю, что Лукашенко никаких тайн не открыл. Мы этот процесс наблюдаем с 91-го года и понимаем, что на сегодняшний день на территории того, что мы называем Западом, не существует спецслужбы, которая бы ни находилась под контролем американских или британских специальных служб», — заключил Михайлов.
Ранее Белоруссия приостановила сотрудничество с Евросоюзом по правам человека. При этом «порвать окончательно с Западом» президент не может, рассказал НСН политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский.
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