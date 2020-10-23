Вспомнил Чаушеску? Политолог об отказе Лукашенко от провластного митинга

«Я предполагаю, что во время беседы Лукашенко получил прогноз по провокациям, которые могут случиться в воскресенье. Не исключаю, что президент принял решение перенести митинг сторонников, чтобы не провоцировать гражданский конфликт», - сказал он.

Политолог также допустил, что власть на местах не смогла собрать масштабный митинг в поддержку Лукашенко, и он выглядел бы бледно на фоне акций оппозиции.

«А возможно, Лукашенко испугался повторения событий в Румынии 21 декабря 1989 года. Тогда Николае Чаушеску провел последний митинг со сторонниками, а через три дня его расстреляли. Лукашенко уже не раз говорил, что ему угрожали повторением судьбы Чаушеску. Кстати, дворцы двух политиков очень похожи», - отметил специалист.

По его словам, Лукашенко «рискует каждый день», так как любое противостояние в Минске может закончиться катастрофой. «Нужна консолидация, круглый стол, а Лукашенко лишь пытается стравливать людей. Это может стать спусковым крючком для гражданской войны. Лукашенко является зачинщиком, он – главный враг белорусского народа», - заявил политолог.

Вместе с тем он рассказал, почему президент отпускает некоторых оппозиционеров из СИЗО. «Он торгуется. Он отпускает на свободу тех, кто пошел на сделку с КГБ, либо тех, кто не играл существенной роли в протестах. Он играется, замеряя реакцию общества на освобождения», - считает Болкунец.

В то же время член президиума Координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявил, что оппозиция намерена усиливать активность по истечению срока «народного ультиматума» к властям страны 26 октября. Он подчеркнул, что у оппозиции есть план действий на случай отказа Лукашенко выполнить ультиматум.

