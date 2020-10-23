Вспомнил Чаушеску? Политолог об отказе Лукашенко от провластного митинга
Белорусский политолог в эфире НСН напомнил, что накануне президент Белоруссии встречался с главой СВР России, а также привёл историческую аллюзию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перенести митинг сторонников с 25 октября на весну «из соображений безопасности», пишет Sputnik Беларусь. Между тем, именно 25 октября истекает строк ультиматума Светланы Тихановской, которая потребовала от Лукашенко уйти в отставку. В противном случае по всей стране возобновятся забастовки на предприятиях, обещает оппозиция.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН заявил, что Лукашенко отменил митинг после разговора с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, который накануне посетил Минск.
«Я предполагаю, что во время беседы Лукашенко получил прогноз по провокациям, которые могут случиться в воскресенье. Не исключаю, что президент принял решение перенести митинг сторонников, чтобы не провоцировать гражданский конфликт», - сказал он.
Политолог также допустил, что власть на местах не смогла собрать масштабный митинг в поддержку Лукашенко, и он выглядел бы бледно на фоне акций оппозиции.
«А возможно, Лукашенко испугался повторения событий в Румынии 21 декабря 1989 года. Тогда Николае Чаушеску провел последний митинг со сторонниками, а через три дня его расстреляли. Лукашенко уже не раз говорил, что ему угрожали повторением судьбы Чаушеску. Кстати, дворцы двух политиков очень похожи», - отметил специалист.
По его словам, Лукашенко «рискует каждый день», так как любое противостояние в Минске может закончиться катастрофой. «Нужна консолидация, круглый стол, а Лукашенко лишь пытается стравливать людей. Это может стать спусковым крючком для гражданской войны. Лукашенко является зачинщиком, он – главный враг белорусского народа», - заявил политолог.
Вместе с тем он рассказал, почему президент отпускает некоторых оппозиционеров из СИЗО. «Он торгуется. Он отпускает на свободу тех, кто пошел на сделку с КГБ, либо тех, кто не играл существенной роли в протестах. Он играется, замеряя реакцию общества на освобождения», - считает Болкунец.
В то же время член президиума Координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявил, что оппозиция намерена усиливать активность по истечению срока «народного ультиматума» к властям страны 26 октября. Он подчеркнул, что у оппозиции есть план действий на случай отказа Лукашенко выполнить ультиматум.
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