Политолог рассказал, кому в Белоруссии достанутся деньги Еврокомиссии

Дополнительные 53 млн евро «для помощи народу Белоруссии» готов выделить Евросоюз. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом она отметила, что Еврокомиссия перераспределит средства так, чтобы они дошли непосредственно до народа, а не до власти.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН выразил мнение, что таким образом ЕС намерен финансировать белорусскую оппозицию.

«Эти деньги пойдут не рабочим, не медикам, не бюджетникам – они пойдут так называемому гражданскому сектору. То есть сети неправительственных организаций и, в большей степени, СМИ, потому что СМИ, с их точки зрения, показали свою эффективность», - сказал Дзермант.