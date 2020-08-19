Политолог рассказал, кому в Белоруссии достанутся деньги Еврокомиссии
Белорусский политолог в эфире НСН выразил мнение, что таким образом ЕС намерен финансировать белорусскую оппозицию.
Дополнительные 53 млн евро «для помощи народу Белоруссии» готов выделить Евросоюз. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом она отметила, что Еврокомиссия перераспределит средства так, чтобы они дошли непосредственно до народа, а не до власти.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН выразил мнение, что таким образом ЕС намерен финансировать белорусскую оппозицию.
«Эти деньги пойдут не рабочим, не медикам, не бюджетникам – они пойдут так называемому гражданскому сектору. То есть сети неправительственных организаций и, в большей степени, СМИ, потому что СМИ, с их точки зрения, показали свою эффективность», - сказал Дзермант.
Он объяснил, почему фон дер Ляйен сказал про «дополнительные» деньги. «Ранее Евросоюз выделял средства на обустройство границ, дорог, культурных объектов. А помощь политическим движениям, партиям, НКО, СМИ была за последние пять-семь лет минимизирована. Но мы видим, что они начинают снова наращивать финансирование», - заключил политолог.
Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, какие санкции может Запад ввести против Минска.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
937 тыс.+4 828 / сут.
Умерли
15 989+117 / сут.
Выздоровели
749 тыс.+6 795 / сут.
- Раскрыт ранее неизвестный механизм заражения COVID-19
- Заразившийся COVID-19 Новак рассказал о своем самочувствии
- Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
- ЦИК Белоруссии огласил сроки инаугурации Лукашенко
- Россия получила доказательства участия Украины в провокации с 33 «вагнеровцами»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru