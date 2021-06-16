Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден по итогам саммита РФ-США в Женеве приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Документ опубликован на сайте Кремля.

Главы государств отметили, что Москва и Вашингтон продемонстрировали способность «добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны» даже в период напряженности в двусторонних отношениях.

Лидеры РФ и США подтвердили приверженность контролю над ядерными вооружениями и «принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». В ближайшее время Москва и Вашингтон намерены запустить «предметный и энергичный» комплексный диалог по стратегической стабильности.

«Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», — говорится в заявлении.

