Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности
Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден по итогам саммита РФ-США в Женеве приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Документ опубликован на сайте Кремля.
Главы государств отметили, что Москва и Вашингтон продемонстрировали способность «добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны» даже в период напряженности в двусторонних отношениях.
Лидеры РФ и США подтвердили приверженность контролю над ядерными вооружениями и «принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». В ближайшее время Москва и Вашингтон намерены запустить «предметный и энергичный» комплексный диалог по стратегической стабильности.
«Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», — говорится в заявлении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru