Горбачев рекомендовал Путину и Байдену провести переговоры о разоружении

Михаил Горбачев считает, что основная задача политиков - избежать ядерной войны. В одиночку, по его мнению, сделать это не получится. При этом Горбачев подчеркнул, что в мире есть противники переговорных процессов.

«Я считаю, что надо в обязательном порядке нашим президентам встретиться!.. Нет безнадежных политиков. Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы: с ними, конечно, ничего не поделаешь, но, к счастью, не они в большинстве. Поэтому, чтобы достичь прогресса, и я в этом убежден, надо открыто идти навстречу друг другу», - заявил Михаил Горбачев.

Он также подчеркнул, что и с Западной Европой необходимо вести переговорный процесс, несмотря на ее нежелание.

«Не надо бояться переговоров. Только переговоры, только встречи на всех уровнях, тем более на высшем, могут дать положительные результаты. Опыт же ясно свидетельствует в пользу этого», - отметил политик.

Он также назвал свое главное достижение – перестройку, которая, по его мнению, сыграла решающую роль не только во внутренней жизни советских людей и на международной арене, но и «способствовала ядерному разоружению и укреплению безопасности».

Журналисты агентства побеседовали с Михаилом Горбачевым незадолго до его 90-летия, которое он отметил 2 марта. Экс-президент СССР признался, что праздник отметит скромно.

