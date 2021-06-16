Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена насчет слов про «убийцу»
Президент России Владимир Путин после встречи с американским коллегой Джо Байденом на саммите в Женеве рассказал, что его устроили объяснения главы США насчет его заявлений, что Путин якобы является убийцей.
«Все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили», - сообщил российский лидер на встрече с журналистами по итогам саммита.
Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции НСН назвал слова Байдена о Путине «продуманной акцией».
Скандальное интервью Байдена со словами о Путине состоялось 17 марта. Тогда американский президент утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
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