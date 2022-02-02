Зеленский назвал неудовлетворительными все пункты Минских соглашений

Все пункты Минских соглашений неудовлетворительны, однако это «единственная площадка, которая работает». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Я не хочу говорить про пункты "Минска". Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде», — цитирует украинского лидера «Интерфакс».

Зеленский также отметил, что Киев и Москва ведут переговоры о новых двусторонних и трехсторонних форматах по урегулированию ситуации на Украине.

Кроме того, президент заявил, что не помнит, кто подписал Минские соглашения, однако подчеркнул, что в Киеве ответственно относятся «к тем или иным договоренностям», пишет RT.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения невыполнимы и могут привести к разрушению Украины, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Минские СоглашенияУкраинаВладимир Зеленский
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