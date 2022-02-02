Зеленский назвал неудовлетворительными все пункты Минских соглашений
Все пункты Минских соглашений неудовлетворительны, однако это «единственная площадка, которая работает». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я не хочу говорить про пункты "Минска". Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде», — цитирует украинского лидера «Интерфакс».
Зеленский также отметил, что Киев и Москва ведут переговоры о новых двусторонних и трехсторонних форматах по урегулированию ситуации на Украине.
Кроме того, президент заявил, что не помнит, кто подписал Минские соглашения, однако подчеркнул, что в Киеве ответственно относятся «к тем или иным договоренностям», пишет RT.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения невыполнимы и могут привести к разрушению Украины, напоминает Ura.ru.
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