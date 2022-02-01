«Указ США»: В России объяснили заявление СНБО Украины об опасности Минских соглашений

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 1 февраля заявил, что Минские соглашения невыполнимы, а их реализация будет означать уничтожение Украины. По его словам, необходимо подписать новый документ, который мог бы заставить Москву «просто отвести свои войска и танки».

«Автор Минских соглашений делает ставку на то, что их подписание позволит нормализовать обстановку на Украине, между Россией и Украиной и в целом в Европе. Сейчас Данилов действует по указке американцев, которые все делают для того, чтобы втянуть Россию в вооруженный конфликт с Украиной. Это соответствует их геополитическим целям. Они считают, что если Россия втянется в вооруженный конфликт, то это даст дополнительную степень свободы американцам для того, чтобы решать вопросы с Китаем. Они стараются выключить Россию из возможных международных построений по поддержанию всеобщего мира и помешать укреплению российско-китайских связей за счет того, что Россия будет втянута в вооруженный конфликт с Украиной», - сказал Бартош.

По его словам, если Украина откажется выполнять Минские соглашения, то ЛНР и ДНР могут выйти из состава государства.