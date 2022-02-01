«Указ США»: В России объяснили заявление СНБО Украины об опасности Минских соглашений
Заявление Cекретаря СНБО Украины направлено на то, чтобы создать дополнительную конфронтацию с Россией, отметил Александр Бартош.
Заявление Cекретаря СНБО Украины Алексея Данилова об уничтожении государства в случае выполнения Минских соглашений сделано по указу США, американцы хотят сделать все, чтобы втянуть Россию в вооруженный конфликт с Украиной, заявил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 1 февраля заявил, что Минские соглашения невыполнимы, а их реализация будет означать уничтожение Украины. По его словам, необходимо подписать новый документ, который мог бы заставить Москву «просто отвести свои войска и танки».
«Автор Минских соглашений делает ставку на то, что их подписание позволит нормализовать обстановку на Украине, между Россией и Украиной и в целом в Европе. Сейчас Данилов действует по указке американцев, которые все делают для того, чтобы втянуть Россию в вооруженный конфликт с Украиной. Это соответствует их геополитическим целям. Они считают, что если Россия втянется в вооруженный конфликт, то это даст дополнительную степень свободы американцам для того, чтобы решать вопросы с Китаем. Они стараются выключить Россию из возможных международных построений по поддержанию всеобщего мира и помешать укреплению российско-китайских связей за счет того, что Россия будет втянута в вооруженный конфликт с Украиной», - сказал Бартош.
По его словам, если Украина откажется выполнять Минские соглашения, то ЛНР и ДНР могут выйти из состава государства.
«Минские соглашения направлены как раз на то, чтобы сохранить Украину в ее нынешних границах. Там предусматривается определенная автономия для Донбасса. Если Украина откажется выполнять Минские соглашения, то вполне вероятно, что эти республики выйдут из состава Украины, что повлечет за собой изменение границ. Нынешнее выступление Данилова направлено на то, чтобы создать дополнительный импульс конфронтации между Россией и Украиной. Американцы на это вряд ли пойдут. Наша страна будет настаивать на том, чтобы Минские соглашения были выполнены в полном объеме», - резюмировал Бартош.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не исключает провокаций со стороны Украины и предостерегает Киев от саботажа Минских соглашений. Он назвал фантазиями утверждения о якобы готовящейся «российской агрессии» в отношении Украины, подчеркнув, что к саботажу Киев подталкивает именно Запад.
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