ГАРАНТИИ И ТЕРРИТОРИИ

Рубио уточнил, что гарантии безопасности для Киева включают развертывание «небольшого контингента» европейских войск, преимущественно французских. Он добавил, что также подразумевается поддержка со стороны США.

«Я думаю, можно утверждать, что с нашей стороны по этому вопросу есть согласие. Очевидно, здесь присутствует и российский фактор», - уточнил он.

Как отметил Рубио, подобная конфигурация рассматривается в качестве основы будущей системы безопасности Украины и отражает текущий консенсус среди участников обсуждений.

Рубио подчеркнул, что без американского участия такие гарантии не имели бы реального значения. Госсекретарь отметил, что, несмотря на готовность ряда европейских государств направить войска в послевоенную Украину, многие из них в течение длительного времени недостаточно инвестировали в собственную оборону. В связи с этим, как пояснил Рубио, именно американская помощь рассматривается как ключевой элемент будущих договоренностей по безопасности.

При этом США требуют от Украины подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить гарантии безопасности от Вашингтона, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Он признал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине пока не привели к решению территориального вопроса. По его словам, именно территориальный аспект остается ключевой нерешенной темой в рамках переговорного процесса. Рубио отметил, что этот вопрос по-прежнему требует согласования позиций сторон.

«Это тот рубеж, который мы все еще должны пересечь, это все еще пробел», - сказал он.

Он подчеркнул, что американская сторона пытается определить, возможно ли выработать точки соприкосновения и согласовать взгляды обеих сторон по данному вопросу.