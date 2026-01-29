Хитрый ход: В США раскрыли гарантии безопасности для Украины
Рубио заявил, что достигнуто общее соглашение по гарантиям безопасности для Украины, при этом территориальный вопрос уладить так и не удалось. Российская сторона вновь пригласила Зеленского в Москву.
Госсекретарь США Марко Рубио в своем выступлении перед комитетом сената по международным отношениям раскрыл важные детали процесса мирных переговоров по Украине.
По его словам, достигнуто согласие в вопросе гарантий для Украины, о которых Киев неоднократно говорил. При этом переговоры по урегулированию конфликта пока не привели к решению территориального вопроса, добавил он.
ГАРАНТИИ И ТЕРРИТОРИИ
Рубио уточнил, что гарантии безопасности для Киева включают развертывание «небольшого контингента» европейских войск, преимущественно французских. Он добавил, что также подразумевается поддержка со стороны США.
«Я думаю, можно утверждать, что с нашей стороны по этому вопросу есть согласие. Очевидно, здесь присутствует и российский фактор», - уточнил он.
Как отметил Рубио, подобная конфигурация рассматривается в качестве основы будущей системы безопасности Украины и отражает текущий консенсус среди участников обсуждений.
Рубио подчеркнул, что без американского участия такие гарантии не имели бы реального значения. Госсекретарь отметил, что, несмотря на готовность ряда европейских государств направить войска в послевоенную Украину, многие из них в течение длительного времени недостаточно инвестировали в собственную оборону. В связи с этим, как пояснил Рубио, именно американская помощь рассматривается как ключевой элемент будущих договоренностей по безопасности.
При этом США требуют от Украины подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить гарантии безопасности от Вашингтона, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Он признал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине пока не привели к решению территориального вопроса. По его словам, именно территориальный аспект остается ключевой нерешенной темой в рамках переговорного процесса. Рубио отметил, что этот вопрос по-прежнему требует согласования позиций сторон.
«Это тот рубеж, который мы все еще должны пересечь, это все еще пробел», - сказал он.
Он подчеркнул, что американская сторона пытается определить, возможно ли выработать точки соприкосновения и согласовать взгляды обеих сторон по данному вопросу.
ЗЕЛЕНСКИЙ В МОСКВУ
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта продолжатся 1 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал чувствительными и очень сложными переговоры, в которых участвуют делегации США, Украины и России.
По его словам, сам факт начала переговоров экспертов по сложным темам украинского урегулирования уже является прогрессом.
«Все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия остается открытой для переговорного процесса», - заключил представитель Кремля.
На фоне обсуждения дальнейших переговоров помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что американский лидер Дональд Трамп предлагал России рассмотреть возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он напомнил журналистам, что российская сторона может принять украинского лидера в Москве.
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не приедет в Москву по собственной воле, потому что он трус и боится отвечать за свои действия, рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН.
«Здесь работает общее правило человеческих и дипломатических отношений: если тебе надо, ты просишься, то я готов встретиться. Путин ни разу не поднимал вопрос, что ему нужна встреча с Зеленским. А вот тот, наоборот, напоминал постоянно, что открыт к переговорам, хотя не отменил свой указ, который это запрещал. По правилам, он должен принять условия, если сам хочет добиться переговоров один на один. Москва говорит “приезжай, встретимся”, но Зеленский не приедет. Он трус и понимает, что на его руках столько крови, что единственное, почему он окажется в России — это предстать перед судом за свои преступления против РФ и украинского народа. Рано или поздно такой трибунал будет», — указал он.
Экс-депутат Верховной Рады добавил, что пока даже непонятно, в чем смысл такой встречи.
ДВОЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
До очередного «приглашения» Зеленского в Москву украинская сторона также прокомментировала ход переговоров.
Так, документ по завершению конфликта между Россией и Украиной, состоящий из 20 пунктов, якобы планируется оформить в виде двух отдельных соглашений — между Украиной и США, а также между США и Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».
Если Россия и Украина подпишут разные соглашения с США, никто не будет нести ответственность за нарушения пунктов документов, это уловка Киева, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
«Это хитрый ход со стороны Киева. Какая гарантия может быть со стороны США, если украинцы подпишут с американцами какой-либо документ? Напрашивается классический вариант, когда сделка подписывается между Москвой и Киевом, а США ставят свою подпись как гарант. При этом в документе должно быть указано, какие функции будут выполнять США – наблюдение, контроль. А подписание с каждой стороной в отдельности не дает никаких обязательств, никто не несет никакой ответственности. Украинцы могут сказать, что какие-то пункты вовсе не подписывали в своем соглашении с США. Это уловка Киева для продолжения военных действий. Раздельно документы никто не подписывает. Украина просто затягивает переговоры, так как не согласна с территориальными пунктами. Надо помнить, что внешняя политика США всегда будет агрессивной и напористой, при демократах она может и ужесточиться», - рассказал он.
По итогу соглашения Украина будет разделена на три части, включая демилитаризованную зону, о которой сейчас договариваются стороны с участием США, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
