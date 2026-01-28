Если Россия и Украина подпишут разные соглашения с США, никто не будет нести ответственность за нарушения пунктов документов, это уловка Киева, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Документ по завершению конфликта между Россией и Украиной, состоящий из 20 пунктов, планируется оформить в виде двух отдельных соглашений — между Украиной и США, а также между США и Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде». Корчмарь уверен, что такое соглашение будет бессмысленным.