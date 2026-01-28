Отдельные мирные соглашения России и Украины с США сочли уловкой Киева
Необходим классический вариант, когда сделка подписывается между Москвой и Киевом, а США ставят свою подпись как гарант, заявил НСН Василий Корчмарь.
Если Россия и Украина подпишут разные соглашения с США, никто не будет нести ответственность за нарушения пунктов документов, это уловка Киева, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
Документ по завершению конфликта между Россией и Украиной, состоящий из 20 пунктов, планируется оформить в виде двух отдельных соглашений — между Украиной и США, а также между США и Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде». Корчмарь уверен, что такое соглашение будет бессмысленным.
«Это хитрый ход со стороны Киева. Какая гарантия может быть со стороны США, если украинцы подпишут с американцами какой-либо документ? Напрашивается классический вариант, когда сделка подписывается между Москвой и Киевом, а США ставят свою подпись как гарант. При этом в документе должно быть указано, какие функции будут выполнять США – наблюдение, контроль. А подписание с каждой стороной в отдельности не дает никаких обязательств, никто не несет никакой ответственности. Украинцы могут сказать, что какие-то пункты вовсе не подписывали в своем соглашении с США. Это уловка Киева для продолжения военных действий. Раздельно документы никто не подписывает. Украина просто затягивает переговоры, так как не согласна с территориальными пунктами. Надо помнить, что внешняя политика США всегда будет агрессивной и напористой, при демократах она может и ужесточиться», - рассказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в желании российского лидера Владимира Путина заключить сделку по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
