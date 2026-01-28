«На последних переговорах шла речь о прекращении огня. Мы подошли к этапу переговоров, когда уже военные встречаются, это чисто практические вопросы – прекращение огня. Теперь важна бизнес-дипломатия, которая поможет определить перспективы, что будет после прекращения огня. В данном случае идет речь о взаимодействии США и России на территории Украины. Для США, например, важно, чтобы судоходство по реке Днепр возобновилось. Это экономический интерес, если они собираются там добывать полезные ископаемые, удобрения, зерно. Второй вопрос – это порты Одесса, Николаев. Здесь будет много сложных вопросов. Европа в переговорах фактически не участвует, но присутствует через украинскую сторону», - пояснил он.

Он обозначил главный спорный вопрос, который волнует не только Москву и Киев, но и Вашингтон.

«Главный вопрос – линия соприкосновения, куда отойдет наша армия и ВСУ, какие будут уступки, сколько километров и в каких областях. По итогу Украина будет разделена на три части. Это российская сторона, регионы уже вошли в наш состав по Конституции. Вторая часть – украинская, Киев и так далее. Но самое главное, что сейчас обсуждается, это демилитаризованная зона. Зеленский обозначил это как свободную экономическую зону, а Трамп добавил, что это будет зона беспошлинной торговли. А какую территорию она займет? Между Киевом и Донбассом? Это сложные вопросы, поэтому переговоры будут продолжаться. Прекращение огня – это только первая ступенька», - добавил собеседник НСН.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщил, что президент США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин согласовали во время переговоров на Аляске «формулу Анкориджа», подразумевающую российский контроль над всей территорией Донбасса и заморозку нынешней линии фронта.

