«Дипломатическая шизофрения»: Почему Зеленский не приедет в Москву
Владимир Зеленский боится оставаться один на один с Владимиром Путиным и не может объяснить, зачем ему нужна встреча с ним, заявил НСН Владимир Олейник.
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не приедет в Москву по собственной воле, потому что он трус и боится отвечать за свои действия, рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН.
Американский лидер Дональд Трамп предлагал России рассмотреть возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он напомнил журналистам, что российская сторона может принять украинского лидера в Москве. Олейник усомнился, что Зеленский решится на это.
«Здесь работает общее правило человеческих и дипломатических отношений: если тебе надо, ты просишься, то я готов встретиться. Путин ни разу не поднимал вопрос, что ему нужна встреча с Зеленским. А вот тот, наоборот, напоминал постоянно, что открыт к переговорам, хотя не отменил свой указ, который это запрещал. По правилам, он должен принять условия, если сам хочет добиться переговоров один на один. Москва говорит “приезжай, встретимся”, но Зеленский не приедет. Он трус и понимает, что на его руках столько крови, что единственное, почему он окажется в России — это предстать перед судом за свои преступления против РФ и украинского народа. Рано или поздно такой трибунал будет», — указал он.
Экс-депутат Верховной Рады добавил, что пока даже непонятно, в чем смысл двусторонней встречи.
«Есть и второй вопрос: а о чем говорить России и Украине? Зеленский говорит, что он готов обсудить вопрос границ, контроля над Запорожской АЭС, другим ключевым вопросам. Это значит, что ты предполагаешь подписать соглашение. А зачем тогда отдельно встречаться на разговор с президентом Путиным? А если Украина не будет ничего подписывать, то опять же, в чем суть встречи? Это какая-то тяжелая форма дипломатической шизофрении», — подчеркнул он.
Ранее Олейник объяснил НСН, как именно Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа.
