Хасбулатов: Ельцин боялся Горбачева и не ходил к нему на совещания

Поздно вечером 30 августа в Центральной клинической больнице после продолжительной болезни скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Горбачевой.

«Я с Горбачевым часто встречался, когда стал первым заместителем у Ельцина (в Верховном Совете, - прим. НСН). Тогда интенсивно шла подготовка к новому Союзному договору, рассматривалась экономическая политика и другие серьезные проблемы. Горбачев постоянно проводил совещания с главами союзных республик, а учитывая боязнь Ельцина встречаться с Горбачевым, а он его действительно побаивался, то он меня отправлял на эти совещания», - сказал Хасбулатов.