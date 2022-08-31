Хасбулатов: Ельцин боялся Горбачева и не ходил к нему на совещания
Готовился новый Союзный договор, но Ельцин избегал этих совещаний у Горбачева, сказал НСН последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.
Будущий первый президент России Борис Ельцин побаивался Михаила Горбачева и избегал совещаний, на которых обсуждался новый Союзный договор, заявил последний председатель Верховного Совета РСФСР в 1991-1993 годах Руслан Хасбулатов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Поздно вечером 30 августа в Центральной клинической больнице после продолжительной болезни скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Горбачевой.
«Я с Горбачевым часто встречался, когда стал первым заместителем у Ельцина (в Верховном Совете, - прим. НСН). Тогда интенсивно шла подготовка к новому Союзному договору, рассматривалась экономическая политика и другие серьезные проблемы. Горбачев постоянно проводил совещания с главами союзных республик, а учитывая боязнь Ельцина встречаться с Горбачевым, а он его действительно побаивался, то он меня отправлял на эти совещания», - сказал Хасбулатов.
Собеседник «Радиоточка НСН» отметил, что это был период полуторагодового непрерывного общения.
«Ко мне Горбачев хорошо относился, хотя я постоянно критиковал экономическую политику того времени. Его вклад в историю очевиден. Вместе с Ельциным его считают могильщиком могучего Советского Союза, но у меня иное мнение. Он был порядочным человеком, честным, добродушным. Не таил зла, был отходчив, умел сгладить обстановку шуткой, был неплохо образованным. Таким он мне и запомнился, поэтому я к нему с симпатией отношусь и выражаю искренние соболезнования всем его близким», - отметил Хасбулатов.
Бывший вице-президент России Александр Руцкой в разговоре с НСН заявил, что на совести Горбачева жертвы от распада СССР.
«Я уже все давно сказал в отношении этого человека и ничего добавить не могу. Все считают, что вина за развал СССР лежит на нем. Кто руководил страной? А теперь посмотрите сколько крови пролито, когда развалили Советский Союз. Сколько на совести человеческих жертв!», - сказал Руцкой.
Ранее глава протокола первого президента СССР Владимир Шевченко заявил, что развала Советского Союза был ударом для Михаила Горбачева.
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