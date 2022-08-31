«Тяжелое испытание»: В Горбачев-фонде рассказали о болезни президента СССР
Михаилу Горбачеву выпало много испытаний в жизни, но каждое он проходил с достоинством, отметил в эфире НСН Павел Палажченко.
Первый президент СССР Михаил Горбачев серьезно болел и больше года находился в больнице по настоянию врачей, рассказал руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда Павел Палажченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне, 30 августа, последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни.
«Не могу рассказать о нашем последнем разговоре, не помню… Но он, действительно, болел тяжело. Последний год с лишним он находился в больнице по настоянию врачей, поскольку состояние было таково, а также в связи с пандемией. Мы регулярно общались с ним по телефону: сотрудники фонда и я в том числе. Ему выпало очень много испытаний, последняя болезнь была очень тяжелым испытанием, которое он, как и все испытания в жизни, прошел с достоинством», - сказал Палажченко.
Также он рассказал, что происходящее между Россией и Украиной стало для бывшего президента большим ударом.
«Все, что происходило последние годы между Россией и Украиной было для него большим ударом, он это очень тяжело переживал. Что касается оценок, то те оценки, которые были сделаны публично, они и остаются в силе», - резюмировал Палажченко.
Ранее журналист Александр Гамов сообщал, что Горбачев перенес четыре сложных операции и похудел на 30 килограммов. По его словам, бывший президент никогда не падал духом.
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