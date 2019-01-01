Грузинский скандал стал политическим допингом для российской власти

Конфликт начался, как теперь предлагается считать, с ошибки, а то и провокации, в результате которой российский депутат, возглавлявший делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, сел в кресло спикера парламента Грузии. В минувший четверг это вызвало возмущение оппозиционных депутатов и последующие волнения, в которых пострадали более 200 человек. Далее акции протеста, внутриполитические по сути, но с антироссийскими лозунгами заодно, продолжились.

В Кремле назвали это вспышкой русофобии, и в пятницу последовал указ президента о запрете гражданского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Сегодня Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством алкогольной продукции из Грузии: динамика показывает ухудшение ее качества, - пояснили в ведомстве. «Это просто превентивные меры по обеспечению безопасности наших сограждан», — поспешил заверить официальный представитель Кремля.