Грузинский скандал стал политическим допингом для российской власти
Политолог Глеб Павловский рассказал НСН, отчего масштабированием грузинской истории пытаются отвлечь внимание общества
Запрет на пассажирское авиасообщение, точечная активизация Роспотребнадзора, слухи о возможном закрытии сухопутной границы для туристов – реакция Москвы на антироссийские лозунги на уличных волнениях в Тбилиси и на слова «Россия – оккупант», сказанные президентом Грузии, стала необычно резкой и несоразмерной по масштабам случившегося.
Конфликт начался, как теперь предлагается считать, с ошибки, а то и провокации, в результате которой российский депутат, возглавлявший делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, сел в кресло спикера парламента Грузии. В минувший четверг это вызвало возмущение оппозиционных депутатов и последующие волнения, в которых пострадали более 200 человек. Далее акции протеста, внутриполитические по сути, но с антироссийскими лозунгами заодно, продолжились.
В Кремле назвали это вспышкой русофобии, и в пятницу последовал указ президента о запрете гражданского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Сегодня Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством алкогольной продукции из Грузии: динамика показывает ухудшение ее качества, - пояснили в ведомстве. «Это просто превентивные меры по обеспечению безопасности наших сограждан», — поспешил заверить официальный представитель Кремля.
К чему приведут принятые в отношении Грузии меры уже известно. По прогнозам главы Ростуризма Зарины Догузовой, поток туристов из России в Грузию сократится на 60-70 процентов. То есть несколько сотен тысяч россиян лишатся возможности отдохнуть с комфортом и недорого (ну не в Крым же им ехать, неделя в котором, по данным портала Aviasales.ru, почти вдвое дороже турецкой Антальи?) Авиаперевозчики потеряют около трех миллиардов рублей или пятидесяти миллионов долларов из-за запрета на полеты в Грузию – такую оценку приводит «Лента.ру». Грузинская же экономика может потерять около 100 миллионов долларов – и то в случае, если Россия закроет для туристов еще и возможность пересечения сухопутной границы.
Скандал является политической ценностью, - заметил политолог Глеб Павловский, рассуждая в эфире НСН о том, отчего масштабированием грузинской истории пытаются отвлечь внимание общества.
«Есть проблемы уровня поддержки федеральной власти, но вообще-то федеральная власть должна думать о тех проблемах, которыми вызван уровень поддержки, а не прибегать к допингу такого типа. Этот допинг нестоек, он же проходит. Есть проблема силовых структур, которые стали рассматривать себя как политические структуры. Мы видели это на примере дела Голунова, но это далеко не предел возможного»
Кроме того, по словам собеседника НСН, от недавней «прямой линии» с президентом, предварительные рейтинги которой показали снижение интереса к мероприятию, люди ждали другого.
А вы говорите – «Хванчкара» несвежая…
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