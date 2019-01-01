Бурджанадзе: Грузинское правительство показало свою тупость

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщили в партии «Грузинская мечта» и подчеркнули, что «принятое решение является ответственностью перед народом». Отставка связана с беспорядками, которые накануне прошли в Тбилиси из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента. При этом уточняется, что на место спикера грузинская сторона посадила его «согласно протоколу подобных мероприятий».

Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире НСН разъяснила подробности ситуации, происходящей в стране.

«Никакой разницы, кто будет вместо Кобахидзе, потому что он не ушел, его отправили в отставку. Он стоял в массовке за спиной мэра города, сам не сказал ни слова, и ему ни слова не сказали. Просто объявили, что он подал в отставку и все. Бидзина Иванишвили до сих пор контролировал и властные структуры, и президентское кресло, и правительство, и парламент. Он думал, что он положил страну к себе в карман. И он получил такой результат, потому что поставил некомпетентных людей. Людей, которые как раз не смогли учесть последствия проведения православной конференции в здании парламента, не учли, какая могла быть реакция у грузинского населения, увидев представителя государственной думы, депутата коммуниста в кресле парламента Грузии, в кресле, которое олицетворяет для грузин объявление независимости. Вот мы и получили тот тяжелейший политический кризис, который уже вышел за рамки государства, и который, между прочим, откинул российско-грузинские отношения на несколько лет назад», - заявила она.