Бурджанадзе: Грузинское правительство показало свою тупость
Лидер оппозиционной партии Грузии Нино Бурджанадзе в эфире НСН объяснила причины произошедших накануне беспорядков в стране.
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщили в партии «Грузинская мечта» и подчеркнули, что «принятое решение является ответственностью перед народом». Отставка связана с беспорядками, которые накануне прошли в Тбилиси из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента. При этом уточняется, что на место спикера грузинская сторона посадила его «согласно протоколу подобных мероприятий».
Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире НСН разъяснила подробности ситуации, происходящей в стране.
«Никакой разницы, кто будет вместо Кобахидзе, потому что он не ушел, его отправили в отставку. Он стоял в массовке за спиной мэра города, сам не сказал ни слова, и ему ни слова не сказали. Просто объявили, что он подал в отставку и все. Бидзина Иванишвили до сих пор контролировал и властные структуры, и президентское кресло, и правительство, и парламент. Он думал, что он положил страну к себе в карман. И он получил такой результат, потому что поставил некомпетентных людей. Людей, которые как раз не смогли учесть последствия проведения православной конференции в здании парламента, не учли, какая могла быть реакция у грузинского населения, увидев представителя государственной думы, депутата коммуниста в кресле парламента Грузии, в кресле, которое олицетворяет для грузин объявление независимости. Вот мы и получили тот тяжелейший политический кризис, который уже вышел за рамки государства, и который, между прочим, откинул российско-грузинские отношения на несколько лет назад», - заявила она.
Собеседница НСН рассказала, что вина за случившееся полностью лежит на плечах грузинского правительства.
«В том, что вчера случилось, нет никакой российской вины и вины господина Гаврилова, его пригласили, ему предложили занять это кресло, он занял это кресло, здесь исключительно налицо лишь тупость нашего правительства. Если у Иванишвили хватило ума вчера объявить об отставке председателя парламента, то этого столкновения бы не было. То, что произошло вчера вечером, это был абсолютный ужас! Там помимо радикалов стояли и протестовали обычные люди, среди них много людей получили тяжелейшие ранения, в том числе 18 летняя девушка, которая потеряла глаз. Не знаю, как будут развиваться события дальше, но сейчас объявлено новое время митинга, может быть, люди придут в большом количестве, и что будет дальше, сложно сказать. Единственная возможность выхода из этого кризиса у Иванишвили и его команды – это назначить досрочные парламентские свободные и справедливые выборы и довольствоваться тем, что он хоть как-то останутся в политике, хоть как-то будут влиять на грузинскую политику. Другого выхода просто нет», - заключила она.
20 июня в зале пленарных заседаний парламента Грузии проходила утренняя сессия Генассамблеи МАП. Встречу открыл Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента. Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов, после чего здание парламента захватили радикалы. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария. В четверг начался антиправительственный митинг, в результате столкновений полиции и протестующих пострадали не менее 240 человек. В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов.
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