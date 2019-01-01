АТОР: Компенсацию за Грузию придется подождать
Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН дала рекомендации туристам, купившим путевки в Грузию.
В Тбилиси жители, занятые в туристическом бизнесе, расстроены решением Москвы приостановить продажу туров в Грузию в начале туристического сезона и прогнозируют финансовые потери для бизнеса и бюджета страны.
По официальным данным, опубликованным на сайте Ростуризма, в Грузии находятся около 1,5 тысяч россиян, купивших турпутевки. Число самостоятельных туристов уточняется.
Напомним, указ президента РФ Владимира Путина на приостановку продажи турпутевок и авиабилетов в Грузию был подписан после того, как в столице Грузии начались акции протеста связанные с участием российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы дважды инициировали захват здания парламента, где находились российские представители. Митинг разогнал спецназ. В результате двухдневных протестных акций 240 человек пострадали, свыше 300 задержаны.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН дала рекомендации туристам, которые запланировали свой отдых в Грузии или уже находятся там и решают проблему с возвращением до 8 июля.
«Туристам, находящимся в Грузии с купленными билетами официальных российских перевозчиков, необходимо в течение двух недель сверяться с новой информацией компаний. Новые данные появятся уже в понедельник на соответствующих сайтах», - отметила Ломидзе.
Эксперт отметила, что все туристы, не успевшие полностью воспользоваться возможностями купленных путевок, защищены законом и могут рассчитывать на возмещение затрат.
«Большинство туристов, думаю, до 8 июля используют свой туристический пакет полностью, но, возможно, будет часть россиян, которые вынуждены будут прервать отдых. В этом случае действует статья 14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ», в соответствии с которой, в случае приостановки продаж турпакетов и прекращения регулярных авиаперелетов в какую-либо страну, турист имеет право обратиться за компенсацией своих расходов в полном объеме. Таким туристам следует обратиться в ту компанию, где они приобретали тур, и оставить заявку на возмещение неиспользованных дней. Компенсация может быть выплачена как в досудебном, так и в судебном порядке – на усмотрение сторон.
Считаю необходимым предупредить – не стоит рассчитывать на то, что туристу, который оставил такую заявку, деньги тут же вернут. На это потребуется определенное время» - заявила глава АТОР.
Майя Ломидзе отметила, что туроператоры также могут предложить перебронировать ранее приобретенный тур на более поздние даты или предложить путевку в иную страну – все зависит от возможностей конкретной компании.
Туристы, которые самостоятельно организовывали свой отдых в Грузии, останутся с проблемами один на один.
«В связи с тем, что большинство российских туристов в Грузию самостоятельно приобретали авиабилеты, заказывали места проживания, им придется также самостоятельно обращаться в те структуры, где бронировали услуги, и требовать возмещения расходов», - отметила Майя Ломидзе.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России, данных о финансовых потерях российских компаний пока нет, но, исходя их числа организованных туристов, находящихся в Грузии, они незначительные.
Также она отметила, что подробная инструкция для туристов, которые приобрели путевки в Грузию, о дальнейших действиях в сложившейся ситуации размещена на сайте АТОР.
Ранее лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире НСН разъяснила подробности ситуации, происходящей в стране.
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