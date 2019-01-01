АТОР: Компенсацию за Грузию придется подождать

В Тбилиси жители, занятые в туристическом бизнесе, расстроены решением Москвы приостановить продажу туров в Грузию в начале туристического сезона и прогнозируют финансовые потери для бизнеса и бюджета страны.

По официальным данным, опубликованным на сайте Ростуризма, в Грузии находятся около 1,5 тысяч россиян, купивших турпутевки. Число самостоятельных туристов уточняется.

Напомним, указ президента РФ Владимира Путина на приостановку продажи турпутевок и авиабилетов в Грузию был подписан после того, как в столице Грузии начались акции протеста связанные с участием российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы дважды инициировали захват здания парламента, где находились российские представители. Митинг разогнал спецназ. В результате двухдневных протестных акций 240 человек пострадали, свыше 300 задержаны.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН дала рекомендации туристам, которые запланировали свой отдых в Грузии или уже находятся там и решают проблему с возвращением до 8 июля.

«Туристам, находящимся в Грузии с купленными билетами официальных российских перевозчиков, необходимо в течение двух недель сверяться с новой информацией компаний. Новые данные появятся уже в понедельник на соответствующих сайтах», - отметила Ломидзе.

Эксперт отметила, что все туристы, не успевшие полностью воспользоваться возможностями купленных путевок, защищены законом и могут рассчитывать на возмещение затрат.

«Большинство туристов, думаю, до 8 июля используют свой туристический пакет полностью, но, возможно, будет часть россиян, которые вынуждены будут прервать отдых. В этом случае действует статья 14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ», в соответствии с которой, в случае приостановки продаж турпакетов и прекращения регулярных авиаперелетов в какую-либо страну, турист имеет право обратиться за компенсацией своих расходов в полном объеме. Таким туристам следует обратиться в ту компанию, где они приобретали тур, и оставить заявку на возмещение неиспользованных дней. Компенсация может быть выплачена как в досудебном, так и в судебном порядке – на усмотрение сторон.

Считаю необходимым предупредить – не стоит рассчитывать на то, что туристу, который оставил такую заявку, деньги тут же вернут. На это потребуется определенное время» - заявила глава АТОР.