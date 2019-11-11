Граждане губернаторы, на выход! В Кремле оценили работу глав регионов

В Кремле подвел итоги выполнения KPI по выборам, доверию президенту и главам регионов на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике. Согласно обнародованным на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике данным, в пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чеченская республика, Брянская и Липецкая области

Как пишет РБК, в аутсайдерах — Хабаровский край и Архангельская область, которые возглавляют соответственно Сергей Левченко и Игорь Орлов.

У последнего разница между положительными и отрицательными ответами на вопрос о доверии главе региона составляет минус 60 процентных пунктов (п.п). У главы Иркутской области коммуниста Сергея Левченко - минус 27 п.п.

Скорую отставку источники в СМИ предрекали губернатору Еврейской автономной области Александру Левенталю. Но, как заметил, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью НСН, уходят не конкретные персоналии, а на смену старому поколению глав регионов приходит новое.

«Поколение Левинталя должно уходить, потому что у него другие методы, способы управления, а не потому, что конкретно он сделал что-то не то. Левинталь просто пережил свое время», - считает эксперт.

Согласно опросу, проведенному еще в мае, наибольший запрос на смену губернаторов зафиксировали в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Меньше всего сменить главу региона хотят жители столицы, Тульской области и Ненецкого автономного округ.