Политолог: Уходит не Левинталь, уходит поколение губернаторов
Директор Института региональных проблем в эфире НСН рассказал, кто из губернаторов может последовать в отставку вслед за главой Еврейской автономной области.
СМИ предрекают скорую отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, при том, что явных тому предпосылок нет. Полномочия Левинталя истекают в 2020 году. Однако РБК со ссылкой на три неназванных источника утверждает, что Левинталь уйдет в отставку в рамках осенней ротации глав регионов. Соответствующее решение уже якобы принято.
В чем причина возможной отставки? Об этом НСН спросила у директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева.
«Александр Левинталь во главе региона уже давно и сейчас идет процесс ротации уже не фигур, а поколений. Поколение Левинталя должно уходить, потому что у него другие методы, способы управления, а не потому, что конкретно он сделал что-то не то. Левинталь просто пережил свое время», - считает эксперт.
Политика, проводимая Левинталем в области, не получает большой поддержки граждан. К тому же чиновник входит в десятку глав российских регионов с минимальным уровнем доверия населения. Есть сведения, что и сам Александр Левинталь не хотел бы идти на следующий срок.
Скорее всего, губернатор Еврейской автономной области будет не единственным, кто покинет в ближайшее время свой пост. Директор Института региональных проблем назвал еще несколько регионов, где возможны отставки.
«Я бы обратил внимание на Ставрополь. Что-то там началось, какое-то движение, вряд ли оно случайное. Обратил бы внимание на Иркутск, Саратов. И на всех губернаторов-долгожителей. Есть великая загадка Татарстана. Многие хотят, чтобы там сменился глава, но так же много этого точно не желают. Тема Татарстана – очень острая. Республика требует пересмотра межбюджетных отношений, желая чтобы больше денег оставалось в регионах. Естественно, не всем это нравится», - отметил политолог Дмитрий Журавлев.
Добавим, что на этой неделе отставки губернатора Красноярского края Александра Усса потребовали на митинге в селе Богучаны. По словам участников акции протеста, Усс не защищает интересы жителей региона.
В СМИ в последнее время участились слухи о возможной отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко с поста губернатора. В региональном Заксобрании готовят коллективное обращение президенту Владимиру Путину, в котором парламентарии просят главу государства остановить травлю Левченко.
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