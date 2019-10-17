Политолог: Уходит не Левинталь, уходит поколение губернаторов

СМИ предрекают скорую отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, при том, что явных тому предпосылок нет. Полномочия Левинталя истекают в 2020 году. Однако РБК со ссылкой на три неназванных источника утверждает, что Левинталь уйдет в отставку в рамках осенней ротации глав регионов. Соответствующее решение уже якобы принято.

В чем причина возможной отставки? Об этом НСН спросила у директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева.

«Александр Левинталь во главе региона уже давно и сейчас идет процесс ротации уже не фигур, а поколений. Поколение Левинталя должно уходить, потому что у него другие методы, способы управления, а не потому, что конкретно он сделал что-то не то. Левинталь просто пережил свое время», - считает эксперт.