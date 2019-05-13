СМИ назвали регионы с наибольшим запросом на смену власти

Стали известны регионы с высоким запросом на смену губернаторов. Это показали закрытые исследования, которые проводились в марте для администрации президента, пишет РБК со ссылкой на источники.

Сообщается, что в ходе опроса измерялись отношение жителей региона к деятельности губернаторов и уровень доверия к ним.

Наибольший запрос на смену губернаторов зафиксировали в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Меньше всего сменить главу региона хотят жители столицы, Тульской области и Ненецкого автономного округ.

Как напоминает Ura.ru, уровень доверия к власти ранее вошел в список критериев оценки работы губернаторов, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным 26 апреля.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров заявил в эфире НСН, что будет интересно посмотреть, как эти показатели эффективности будут выполняться и что будет с теми, кто выполнять их не будет.



