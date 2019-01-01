Путинская загогулина. Что стоит за «мягким» уходом астраханского губернатора

«Очень вероятно, что он останется в команде. Если он идет в спецслужбы, значит скрывать здесь нечего. У нас президент любит кадровые загогулины, так что такая вероятность велика. Если бы была отставка из-за того, что он проштрафился, то ему бы дали "утерю доверия" и все, зачем "по собственному желанию"? Какие спецслужбы, если ты потерял доверие президента? Его отставка очень мягкая, отставка с перспективой. Это не уход "в никуда", это именно перемещение. Не совсем понимаю, почему нельзя сделать это перемещение в связи с переходом на другую работу. Может, быть должность недостаточно высокая, чтобы это выглядело корректно. Но то, что он в обойме, у меня не вызывает никаких сомнений. Значит, его еще нельзя назначить куда-то. Можно обсуждать только один вопрос – почему сейчас? Но ведь это удобный момент, чтобы дать дорогу кому-то другому на должность губернатора Астраханской области. За три месяца в роли врио Бабушкин, понятное дело, не решит ни одной проблемы, которые до него не могли решить за 50 лет, но примелькается и докажет, что "свой"», - рассказал НСН Дмитрий Журавлев.

Накануне депутаты Астраханской областной думы назначили выборы губернатора на 8 сентября. На выдвижение кандидатов отводится месяц — с 5 июня по 5 июля. После этого партийным кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр, а самовыдвиженцам — собрать еще и подписи избирателей. Окончательный список зарегистрированных кандидатов должен быть представлен к 2 августа.

