Политолог оценил прогноз отставок губернаторов
Директор Института региональных проблем рассказал НСН, в каких регионах могут быть проблемы со сменой власти.
Отставки 11 губернаторов в преддверии выборов 2020 года прогнозируют эксперты компании «Минченко консалтинг» в очередном рейтинге политической устойчивости глав регионов, пишут «Ведомости».
По мнению специалистов, первым кандидатом на вылет может стать глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, так как его «устойчивость значительно пошатнулась после дела Арашуковых». Кроме того, на покой могут уйти старожилы, занимающие свои посты более 10 лет: Михаил Игнатьев (Чувашия), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский округ) и Владимир Илюхин (Камчатка).
Шансами сложить полномочия обладают и руководители, на чьих территориях затянулись конфликтные ситуации — иркутский губернатор Сергей Левченко (претензии к нему усилились после крупного наводнения) и его архангельский коллега Игорь Орлов (из-за мусорного полигона в Шиесе). Также эксперты называют среди возможных отставников Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Александра Богомаза (Брянская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Сергея Ситникова (Костромская область) и Александра Левинталя (Еврейская автономная область).
В целом прогноз верен, заявил в эфире НСН директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Однако в России редко можно утверждать, что подобные вещи воплотятся в жизни — слишком велика вероятность, что всё пойдёт в разрез с логикой и здравым смыслом.
«То, что сказали эксперты Минченко, очень логично, рационально, только у нас не всё и не всегда идёт по логике и рациональному расчёту. Страна у нас такая», — заметил Журавлёв.
Наибольшие сомнения у собеседника НСН вызвал глава Ленобласти. Этот регион в силу близости к Петербургу — малой родине Владимира Путина, имеет особые условия.
«Прогноз, бесспорно, логичен. Кроме, разве что, утверждений насчёт Дрозденко. Потому что Ленинградская область — это некая точка рядом с Ленинградом (Санкт-Петербургом), а там законы физики, как говорится, не действуют. Это слишком близко к солнцу, нам не ясно, с кем из первых лиц он [Дрозденко] в дружбе, с кем нет. Это отследить точно нельзя, это вопросы к специалистам в погонах. Люди, которые работают в этом регионе, всегда находятся немного в других условиях. Это, грубо говоря, как выходцы с Малой земли при Брежневе», — провел параллель политолог.
Не меньше труда потребует смена губернатора в Краснодарском крае, добавил Журавлёв. Там, как и в Кемеровской области, крайне трудно провести замену в силу исторических причин.
«Краснодар — регион исторически, идеологически сложный. С одной стороны, они там очень лояльны власти, с другой, называют россиян москалями, а с третьей — у них очень силён национальный патриотизм, такой лево-паралитического свойства. Поэтому снять, может, надо, может и не надо, но сначала придётся на это посмотреть. Напоминаю, убрать очень пожилого, нездорового и не очень-то держащегося за власть губернатора Кемеровской области было очень непросто. Даже он сам не сильно хотел, а его всё равно держали. В Краснодаре, конечно, не до такой степени, но похожие вещи там есть», — отметил Журавлёв.
И, наконец, Карачаево-Черкесия. По мнению политолога, в этом регионе, как и любом другом Северного Кавказа, резкая и непродуманная замена власти чревата неприятными последствиями.
«В Карачаево-Черкесии, опять же, проблему понимаю. Но национальный регион, Северный Кавказ. Чтобы снять этого губернатора, надо найти такого же, который сядет в его кресло, и никто не успеет особо возмутится. Вопрос, с какими издержками это получится. Если обиженных этим решением окажется больше, чем тех, кто ему порадуется, то можем увидеть вторую Ингушетию. Это вообще проблема Северного Кавказа», — отметил политолог.
Ранее в эфире НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв подвёл итоги Единого дня голосования, который прошёл в России 8 сентября. О том, какие выводы можно сделать после этих выборов, читайте в материале НСН.
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