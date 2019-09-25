Политолог оценил прогноз отставок губернаторов

Отставки 11 губернаторов в преддверии выборов 2020 года прогнозируют эксперты компании «Минченко консалтинг» в очередном рейтинге политической устойчивости глав регионов, пишут «Ведомости».

По мнению специалистов, первым кандидатом на вылет может стать глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, так как его «устойчивость значительно пошатнулась после дела Арашуковых». Кроме того, на покой могут уйти старожилы, занимающие свои посты более 10 лет: Михаил Игнатьев (Чувашия), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский округ) и Владимир Илюхин (Камчатка).

Шансами сложить полномочия обладают и руководители, на чьих территориях затянулись конфликтные ситуации — иркутский губернатор Сергей Левченко (претензии к нему усилились после крупного наводнения) и его архангельский коллега Игорь Орлов (из-за мусорного полигона в Шиесе). Также эксперты называют среди возможных отставников Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Александра Богомаза (Брянская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Сергея Ситникова (Костромская область) и Александра Левинталя (Еврейская автономная область).

В целом прогноз верен, заявил в эфире НСН директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Однако в России редко можно утверждать, что подобные вещи воплотятся в жизни — слишком велика вероятность, что всё пойдёт в разрез с логикой и здравым смыслом.

«То, что сказали эксперты Минченко, очень логично, рационально, только у нас не всё и не всегда идёт по логике и рациональному расчёту. Страна у нас такая», — заметил Журавлёв.

Наибольшие сомнения у собеседника НСН вызвал глава Ленобласти. Этот регион в силу близости к Петербургу — малой родине Владимира Путина, имеет особые условия.