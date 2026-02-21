Композитор Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей
Латвийский композитор Раймонд Паулс аннулировал все ранее выданные доверенности своим представителям, сообщает издание Latvijas Vēstnesis.
Причиной такого решения стало планирование юбилейного концерта в рамках фестиваля «За мою родину», который должен пройти летом 2026 года. Как информирует латвийский портал Jauns, ещё в конце прошлого года Паулс выразил опасения, что мероприятие могут использовать для извлечения прибыли под прикрытием его имени. В итоге организаторы пошли на уступки и изменили название фестиваля, исключив из него имя композитора.
Ситуация получила дальнейшее развитие в январе: ряд деятелей культуры — в том числе композиторы, музыканты, хормейстеры и продюсеры — опубликовали открытое письмо с критикой проекта. Согласно данным портала, от участия в мероприятии отказались певец Интарс Бусулис, мужской хор «Иманта» Валмиерского культурного центра, а также главные дирижёры.
Организаторы, в свою очередь, подтвердили, что концерт всё‑таки состоится, а вырученные средства будут направлены на «конкретное дело». В настоящее время они ведут переговоры с Раймондом Паулсом и его представителями.
Ранее известный композитор Алексей Рыбников отсудил три миллиона рублей с организаторов новогоднего детского праздника за незаконное использование песни «Бу-ра-ти-но», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Названа самая популярная книга у мужчин
- Аналитик Лоссан: Многие банки меняют условия обслуживания карт к концу квартала
- Яромир Ягр объявил о завершении карьеры в профессиональном хоккее
- Композитор Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей
- СМИ заявили о якобы тайном проведении испытаний ядерного оружия в Китае
- Женщине ампутировали руки и ноги после того, как ее облизала собака
- СМИ: Полина Гагарина задолжала налоговой 10,6 млн рублей
- Готовятся к агрессии Украины? Зачем Польше склады с минами на востоке
- Опрос показал, как россияне планируют провести 23 февраля
- Blackpink стали первыми музыкантами со 100 млн подписчиков на YouTube