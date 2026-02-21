Композитор Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей

Причиной такого решения стало планирование юбилейного концерта в рамках фестиваля «За мою родину», который должен пройти летом 2026 года. Как информирует латвийский портал Jauns, ещё в конце прошлого года Паулс выразил опасения, что мероприятие могут использовать для извлечения прибыли под прикрытием его имени. В итоге организаторы пошли на уступки и изменили название фестиваля, исключив из него имя композитора.



Ситуация получила дальнейшее развитие в январе: ряд деятелей культуры — в том числе композиторы, музыканты, хормейстеры и продюсеры — опубликовали открытое письмо с критикой проекта. Согласно данным портала, от участия в мероприятии отказались певец Интарс Бусулис, мужской хор «Иманта» Валмиерского культурного центра, а также главные дирижёры.



Организаторы, в свою очередь, подтвердили, что концерт всё‑таки состоится, а вырученные средства будут направлены на «конкретное дело». В настоящее время они ведут переговоры с Раймондом Паулсом и его представителями.

Ранее известный композитор Алексей Рыбников отсудил три миллиона рублей с организаторов новогоднего детского праздника за незаконное использование песни «Бу-ра-ти-но», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

