Женщине ампутировали руки и ноги после того, как ее облизала собака

Предположительно, у животного был сепсис, и патогенные бактерии попали в организм женщины через небольшую царапину на коже. Всего за несколько дней состояние Манджит резко ухудшилось.



Муж пострадавшей рассказал, что в субботу она гуляла с питомцем, а уже в понедельник он нашёл супругу без сознания — она едва дышала, её руки были холодными, а губы приобрели синий оттенок.



Чтобы спасти жизнь пациентки, врачи были вынуждены провести ампутацию рук и ног. Манджит провела в больнице 32 недели, за это время у неё зафиксировано шесть остановок сердца. Помимо основного диагноза, женщина боролась с пневмонией и желчнокаменной болезнью.



После выписки Сангха поделилась своими переживаниями: она призналась, что до сих пор не может принять случившееся. По словам женщины, страшно потерять всё за пару дней, хотя она и осознаёт, что подобная трагедия может произойти с любым человеком.



Согласно данным Британского фонда по борьбе с сепсисом, ежегодно от этого опасного состояния в стране умирает около 50 тысяч человек.

