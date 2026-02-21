СМИ: Полина Гагарина задолжала налоговой 10,6 млн рублей
У певицы Полины Гагариной образовалась задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) — сумма превысила 10,6 миллиона рублей, передает Telegram‑канал Mash.
По данным СМИ, если артистка не погасит долг, налоговые органы вправе заблокировать счета подконтрольных ей компаний: «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси‑Гагараком». Согласно данным канала, совокупная выручка этих организаций в 2024 году достигла 450 миллионов рублей.
Компании оформлены как отдельные юридические лица и работают по упрощённой системе налогообложения (УСН). При этом в 2024 году их налоговые выплаты составили 15 миллионов рублей — при установленном лимите по УСН в 200 миллионов рублей. По информации Mash, схожесть деятельности ИП Гагариной и двух ООО («Полина Гагарина» и «Гагараэвент») в сфере исполнительского искусства может вызвать вопросы у контролирующих органов: есть подозрения в возможном дроблении бизнеса.
Кроме того, Mash напомнил, что многие популярные песни 38‑летней артистки созданы при участии продюсера Константина Меладзе. В реестре Российского авторского общества (РАО) он указан как автор музыки и текстов для композиций «Спектакль окончен», «Нет» и «Я тебя никогда не прощу». Также Меладзе участвовал в аранжировке песни «Кукушка» Виктора Цоя и получает отчисления за её трансляцию на радио и использование в стриминговых сервисах.
Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил НСН, что половина блогеров и людей, зарабатывающих сегодня в интернете, делают это нелегально, хотя у них есть несколько вариантов официально оформить свою деятельность.
Горячие новости
- СМИ заявили о якобы тайном проведении испытаний ядерного оружия в Китае
- Женщине ампутировали руки и ноги после того, как ее облизала собака
- СМИ: Полина Гагарина задолжала налоговой 10,6 млн рублей
- Готовятся к агрессии Украины? Зачем Польше склады с минами на востоке
- Опрос показал, как россияне планируют провести 23 февраля
- Blackpink стали первыми музыкантами со 100 млн подписчиков на YouTube
- Российские страховщики заявили о запрете работы с клиниками в Индии
- Институт языкознания РАН назвал языки, у которых остался один носитель
- Сборы «Сказки о царе Салтане» Андреасяна превысили 1 млрд рублей
- СМИ: ВСУ атаковали Удмуртию беспилотниками с западной взрывчаткой