СМИ: Полина Гагарина задолжала налоговой 10,6 млн рублей

По данным СМИ, если артистка не погасит долг, налоговые органы вправе заблокировать счета подконтрольных ей компаний: «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси‑Гагараком». Согласно данным канала, совокупная выручка этих организаций в 2024 году достигла 450 миллионов рублей.



Компании оформлены как отдельные юридические лица и работают по упрощённой системе налогообложения (УСН). При этом в 2024 году их налоговые выплаты составили 15 миллионов рублей — при установленном лимите по УСН в 200 миллионов рублей. По информации Mash, схожесть деятельности ИП Гагариной и двух ООО («Полина Гагарина» и «Гагараэвент») в сфере исполнительского искусства может вызвать вопросы у контролирующих органов: есть подозрения в возможном дроблении бизнеса.



Кроме того, Mash напомнил, что многие популярные песни 38‑летней артистки созданы при участии продюсера Константина Меладзе. В реестре Российского авторского общества (РАО) он указан как автор музыки и текстов для композиций «Спектакль окончен», «Нет» и «Я тебя никогда не прощу». Также Меладзе участвовал в аранжировке песни «Кукушка» Виктора Цоя и получает отчисления за её трансляцию на радио и использование в стриминговых сервисах.

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил НСН, что половина блогеров и людей, зарабатывающих сегодня в интернете, делают это нелегально, хотя у них есть несколько вариантов официально оформить свою деятельность.

