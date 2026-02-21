СМИ заявили о якобы тайном проведении испытаний ядерного оружия в Китае
Китай ведёт разработку нового поколения ядерного оружия и, вероятно, уже осуществил как минимум одно тайное испытание — в рамках масштабной модернизации своего арсенала, сообщил телеканал CNN News со ссылкой на американские разведывательные службы.
Согласно данным источников телеканала, власти КНР не ограничились созданием вооружений нового поколения: есть основания полагать, что в июне 2020 года Пекин нарушил международный мораторий 1996 года, проведя секретное испытание. По мнению экспертов, главная цель Китая — добиться качественного превосходства над действующими лидерами «ядерного клуба».
В материале подчёркивается, что масштабные инвестиции в ядерный арсенал позволяют Китаю приблизиться к статусу, равному России и США, и потенциально получить технические возможности, отсутствующие у двух ведущих ядерных держав на текущий момент.
Издание также сообщает, что Пекин планирует создать ракеты, оснащённые несколькими миниатюрными боеголовками, расширить линейку вооружений и разработать тактическое ядерное оружие малой мощности — направление, ранее не реализованное в китайской военной программе. По информации CNN, такое оружие может быть задействовано против целей вблизи территории КНР — в том числе в гипотетическом сценарии, когда Китай отреагирует на возможную военную поддержку Тайваня со стороны США.
Ранее научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил НСН, что Польша заявила о намерении обзавестись собственными ядерным потенциалом, чтобы получить дополнительные гарантии безопасности, так, как этого добилась Южная Корея.
