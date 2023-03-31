Как далеко может зайти Россия в «понижении» Латвии и Эстонии

Тем не менее, пока разговоров о полном разрыве дипотношений нет, и на сегодняшний день «мяч» на половине поля балтийских стран, считает собеседник.

«В данном случае пока речи о разрыве дипотношений не идет. Вопрос в назначении новых послов может возникнуть при условии, если будут нормализованы отношения между странами, и с их стороны будет проводиться нормальная, дружественная политика», - заключил Корчмарь.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия определит отношения с Западом, когда тот «протрезвеет».

