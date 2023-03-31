Как далеко может зайти Россия в «понижении» Латвии и Эстонии
Дипломат Василий Корчмарь рассказал НСН, какой сигнал Риге и Таллину послал Путин, сняв российских послов в балтийских странах.
Президент России Владимир Путин намекнул Латвии и Эстонии о готовности к полному разрыву дипломатических отношений между странами в случае, если Рига и Таллин продолжат проводить недружественную политику в отношении Москвы, рассказал НСН дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.
Ранее Владимир Путин снял с должностей российских послов в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева.
«Это понижение уровня дипломатических отношений. Конечно, там кто-то остается из старших дипломатов. Обычно назначается временный поверенный в делах Российской Федерации в какой-либо прибалтийской республике, который выполняет функции руководителя. Но это понижение уровня до такой степени, что у него нет возможностей выполнять какие-то поручения на уровне правительства или президента. Он просто исполняет обязанности, но полномочий у него как у посла нет», - сказал Корчмарь.
Снятие российских послов является сигналом к тому, что Москва готова к полному разрыву отношений с Латвией и Эстонией в случае, если они продолжат проводить неадекватную политику в отношении России, отметил дипломат.
«Сам механизм не столь важен. Возникает демонстрация нашего отношения к той дипломатии, которой фактически нет. К той политике, которую проводят прибалтийские страны в отношении России. Это демонстрация того, что мы можем пойти и на более крутые меры в виде разрыва дипломатических отношений», - заявил он.
Тем не менее, пока разговоров о полном разрыве дипотношений нет, и на сегодняшний день «мяч» на половине поля балтийских стран, считает собеседник.
«В данном случае пока речи о разрыве дипотношений не идет. Вопрос в назначении новых послов может возникнуть при условии, если будут нормализованы отношения между странами, и с их стороны будет проводиться нормальная, дружественная политика», - заключил Корчмарь.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия определит отношения с Западом, когда тот «протрезвеет».
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