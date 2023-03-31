Эстонский дипломат объявлен персоной нон грата в России
Россия на основе принципа взаимности объявила эстонского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Отмечается, что 31 марта в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер. В МИД указали, что ей был выражен решительный протест в связи с объявлением персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Таллине.
Ранее, 24 марта, Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата. По данным эстонского МИД, сотрудник российского посольства активно занимался «подрывом безопасности Эстонии и конституционного порядка». Таллин предписал дипломату покинуть республику до 29 марта.
В январе МИД России понизил уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Две страны приняли решение взаимно выслать послов, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru