Эстонский дипломат объявлен персоной нон грата в России

Отмечается, что 31 марта в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер. В МИД указали, что ей был выражен решительный протест в связи с объявлением персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Таллине.



Ранее, 24 марта, Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата. По данным эстонского МИД, сотрудник российского посольства активно занимался «подрывом безопасности Эстонии и конституционного порядка». Таллин предписал дипломату покинуть республику до 29 марта.

В январе МИД России понизил уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Две страны приняли решение взаимно выслать послов, сообщает НСН.

