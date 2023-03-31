WSJ предложила выслать из США посла и всех российских журналистов
31 марта 202312:22
Американская газета The Wall Street Journal предложила выслать из США посла и всех российских журналистов после ареста в Екатеринбурге своего корреспондента Эвана Гершковича, сообщает РИА Новости.
В заявлении редакции призвали представителей Белого дома «рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации». В WSJ также отметили, что высылка представителей прессы и дипломата - «минимум, на который можно рассчитывать».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича задержали с поличным.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru