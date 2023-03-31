WSJ предложила выслать из США посла и всех российских журналистов

Американская газета The Wall Street Journal предложила выслать из США посла и всех российских журналистов после ареста в Екатеринбурге своего корреспондента Эвана Гершковича, сообщает РИА Новости.

СМИ: журналист WSJ интересовался работой предприятий ОПК на Урале

В заявлении редакции призвали представителей Белого дома «рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации». В WSJ также отметили, что высылка представителей прессы и дипломата - «минимум, на который можно рассчитывать».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича задержали с поличным.

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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
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