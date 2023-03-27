Лавров заявил, что Россия определит отношения с Западом, когда тот «протрезвеет»

По мнению главы российского МИДа, руководители США и их союзники «погрязли в пещерной русофобии, принося в жертву кричащие проблемы собственных обществ». Лавров утверждает, что «когда и если они протрезвеют», Москва будет определять перспективы дальнейших отношений с ними на своих условиях, передает РИА Новости.

Ранее Лавров обвинил прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Ахмада Хана в том, что тот выполняет заказы западных стран, не замечая преступления членов Североатлантического альянса. Так дипломат отреагировал на ордер МУС на арест президента России Владимира Путина, передает НСН.

