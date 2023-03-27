Лавров заявил, что Россия определит отношения с Западом, когда тот «протрезвеет»
Москва собирается определять перспективы взаимодействия с Западом на собственных условиях, когда его руководители «протрезвеют». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.
По мнению главы российского МИДа, руководители США и их союзники «погрязли в пещерной русофобии, принося в жертву кричащие проблемы собственных обществ». Лавров утверждает, что «когда и если они протрезвеют», Москва будет определять перспективы дальнейших отношений с ними на своих условиях, передает РИА Новости.
Ранее Лавров обвинил прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Ахмада Хана в том, что тот выполняет заказы западных стран, не замечая преступления членов Североатлантического альянса. Так дипломат отреагировал на ордер МУС на арест президента России Владимира Путина, передает НСН.
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