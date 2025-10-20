Будут шифроваться: К чему приведет «пожизненное» за привлечение детей к диверсиям

Михаил Пашкин заявил НСН, что вербовщиков в России всегда можно отследить и поймать, поэтому они действуют из других стран.

Поймать вербовщиков детей для диверсий очень сложно, так как они работают из-за рубежа, пожизненное лишение свободы за это преступление заставит злоумышленников шифроваться тщательнее, рассказал НСН глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин.

За вовлечение несовершеннолетних в совершение диверсий будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о внесении в Думу соответствующего законопроекта. Она отметила, что при этом для организаторов преступных диверсионных сообществ будет невозможно условное осуждение, а также они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества. Пашкин идею поддержал, но предупредил о последствиях.

В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии

«Это правильная идея. Конечно, это частично остановит вовлечение несовершеннолетних в преступления. Но просто такие группы будут больше шифроваться, их труднее будет ловить. Они будут действовать из-за рубежа, через мессенджеры. Поймать таких ребят очень сложно, хотя и в России полно агентов СБУ, английских и так далее. Но в целом это правильный разговор. Есть специальная техника, хакеры, которые занимаются этим. В России всегда можно отследить и найти. Для поиска в других странах необходимо вводить новую должность, заниматься активным поиском в других странах. Для этого, грубо говоря, нужен товарищ Судоплатов (разведчик и диверсант в СССР - прим. НСН). А родителей за такие вещи нужно лишать родительских прав, а ребенка отправлять на принудительные работы. Конечно, с вербовщиками нужно разбираться тоже», - пояснил он.

Ранее силовики задержали в Мордовии молодого человека, совершавшего поджоги на железнодорожных путях и привлекавшего к этому подростков.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
