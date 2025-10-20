Поймать вербовщиков детей для диверсий очень сложно, так как они работают из-за рубежа, пожизненное лишение свободы за это преступление заставит злоумышленников шифроваться тщательнее, рассказал НСН глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин.

За вовлечение несовершеннолетних в совершение диверсий будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о внесении в Думу соответствующего законопроекта. Она отметила, что при этом для организаторов преступных диверсионных сообществ будет невозможно условное осуждение, а также они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества. Пашкин идею поддержал, но предупредил о последствиях.