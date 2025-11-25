Россиянам назвали породы собак, которые не стоит держать в квартире
Крупных и активных по природе собак лучше не заводить в квартирах, даже в больших. Об этом RT заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Он отметил, что, например, сенбернару, немецкому догу или тибетскому мастифу будет нелегко «даже в огромном помещении». При этом городская инфораструктура также не рассчитана на больших собак.
По словам эксперта, для городских условий не подойдут и среднеразмерные лайки, так как необходимо много времени уделять их физической активности много времени.
«Аналогично сибирские хаски. Если они не будут выплёскивать энергию, то разрушений в доме не избежать», — заключил Голубев.
Ранее врач акушер-гинеколог Ольга Шматова заявила, что непривитые кошки могут представлять опасность для здоровья беременных женщин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
