Россиянам назвали породы собак, которые не стоит держать в квартире

Он отметил, что, например, сенбернару, немецкому догу или тибетскому мастифу будет нелегко «даже в огромном помещении». При этом городская инфораструктура также не рассчитана на больших собак.

По словам эксперта, для городских условий не подойдут и среднеразмерные лайки, так как необходимо много времени уделять их физической активности много времени.

«Аналогично сибирские хаски. Если они не будут выплёскивать энергию, то разрушений в доме не избежать», — заключил Голубев.

