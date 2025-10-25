Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий

На 80-м году жизни после продолжительной болезни умер актер дубляжа, заслуженный артист России Алексей Золотницкий, сообщают «Известия».

Артист известен по роли дворецкого Роджерса в советском двухсерийного фильма Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987) по роману Агаты Кристи. В общей сложности на его счету десятки ролей в кино.

Он также озвучил множество голливудских фильмов. Голосом Золотницкого говорят герои, которых играли Энтони Хопкинс, Ален Делона и Роберт де Ниро.

Помимо прочего артист был актером театра Олега Табакова.

