Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий
25 октября 202518:39
На 80-м году жизни после продолжительной болезни умер актер дубляжа, заслуженный артист России Алексей Золотницкий, сообщают «Известия».
Артист известен по роли дворецкого Роджерса в советском двухсерийного фильма Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987) по роману Агаты Кристи. В общей сложности на его счету десятки ролей в кино.
Он также озвучил множество голливудских фильмов. Голосом Золотницкого говорят герои, которых играли Энтони Хопкинс, Ален Делона и Роберт де Ниро.
Помимо прочего артист был актером театра Олега Табакова.
