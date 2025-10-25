Россия рекордно увеличила ввоз китайских сладостей в сентябре
В сентябре 2025 года импорт сладостей из Китая в Россию вырос в месячном выражении на 22%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской статслужбы.
Уточняется, что наибольшая доля закупок китайских сладостей приходится на кондитерские изделия из сахара, включая белый шоколад, леденцы и жвачки. В сентябре Россия закупила у Китая подобную продукцию на 9,7 миллиона долларов что является максимальным показателем за все время торговли стран.
Также до рекордных 6,8 миллиона долларов возросла покупка китайского шоколада. В основном закупались шоколадные конфеты, какао-пасты и какао-порошки, шоколад и шоколадные батончики с начинкой.
До 1,9 миллиона долларов выросла закупка мучных изделий: вафель, печенья, бисквитных пирожных из Китая. Это также является максимальным показателем.
Ранее сообщалось, что Одинцовская кондитерская фабрика, принадлежащая компании Mars, прекратила производство плиток шоколада под брендами «Коркунов» и Dove. При этом фабрика будет выпускать конфеты и мини-плитки «Коркунов Pure Choco» и Dove Promises, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru