В Обнинске обнаружили беспилотник в районе одного из домов
В Обнинске Калужской области обнаружили беспилотник в районе одного из домов. Об этом заявил врио главы города Стефан Перевалов.
По его словам, пострадавших нет. Ситуация под контролем, службы уже ведут работу на месте.
Перевалов также призвал местное население сохранять спокойствие и напомнил, что не стоит публиковать фото и видео оперативных мероприятий.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства ПВО с 9:00 до 15:00 по московскому времени уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью и Москвой, передает «Радиоточка НСН».
