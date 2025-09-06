Два человека погибли в результате атак БПЛА на Белгородскую область

Два человека погибли в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На ЗАЭС объявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ

Так, один мужчина погиб в районе хутора Масычево Грайворонского округа. Он был за рулем ГАЗели, которую атаковали украинские дроны.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина получил ранения в результате детонации БПЛА. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, однако его травмы были несовместимы с жизнью.

По словам Гладкова, еще один человек пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа. Мужчину госпитализировали.

Ранее восемь человек пострадали в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: губернатор Московской области Андрей Воробьев
