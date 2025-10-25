Суд взыскал с компании Чекалина более 400 тысяч рублей по иску «Ростелекома»

Согласно документам, взыскатель ПАО «Ростелеко» в лице филиала во Владимирской и Ивановской областях обратился в суд по задолженности по договору аренды. Уточняется, что сумма задолженности составила 412,4 тысячи рублей. Также в документах указаны расходы на сумму свыше 12 тысяч рублей.

При этом суд полностью удовлетворил требования истца.

В сентябре 2025 года блогерам Валерии и Артему Чекалиным предъявили обвинение в валютных операциях на счета нерезидентов РФ по фальшивым документам. По версии следствия, обвиняемые с сентября 2021 года по февраль 2022 года перевели 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента с использованием кредитной организации, которая якобы обладала полномочиями агента валютного контроля, напоминает «Радиоточка НСН».

