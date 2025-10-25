Суд взыскал с компании Чекалина более 400 тысяч рублей по иску «Ростелекома»
Арбитражный суд Ивановской области взыскал свыше 400 тысяч рублей с ООО «Леани», учредителем которой является Артем Чекалин, бывший супруг блогера Лерчек (Валерия Чекалина).
Согласно документам, взыскатель ПАО «Ростелеко» в лице филиала во Владимирской и Ивановской областях обратился в суд по задолженности по договору аренды. Уточняется, что сумма задолженности составила 412,4 тысячи рублей. Также в документах указаны расходы на сумму свыше 12 тысяч рублей.
При этом суд полностью удовлетворил требования истца.
В сентябре 2025 года блогерам Валерии и Артему Чекалиным предъявили обвинение в валютных операциях на счета нерезидентов РФ по фальшивым документам. По версии следствия, обвиняемые с сентября 2021 года по февраль 2022 года перевели 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента с использованием кредитной организации, которая якобы обладала полномочиями агента валютного контроля, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд взыскал с компании Чекалина более 400 тысяч рублей по иску «Ростелекома»
- В Анапе обнаружили новые выбросы мазута на двух участках
- Фильм «Поля падения» удостоен гран-при кинофестивале «Послание к человеку»
- В РФ не увидели рисков для финсистемы из-за убытков части банков
- Полиция завела дело после массовой драки на юго-западе Москвы
- В индустрии посоветовали, как сэкономить на турах на Мальдивы
- Над Брянской областью и Москвой сбили шесть украинских дронов
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
- Почти 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света
- «Дань тренду»: Психолог исключил помощь сосок в борьбе со стрессом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru