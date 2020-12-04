«Думает, что пересидит». В Госдуме призвали Кремль «надавить» на Лукашенко
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в эфире НСН заявил, что без внешней помощи кризис в Белоруссии не завершится.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии, а теперь лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить страну в переходный период. Она сообщила о намерении объединить лучших экспертов и демократические силы. По ее словам, оппозиция уже разработала концепцию проведения новых президентских выборов, а также проект конституционной реформы.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН усомнился в успешности плана Тихановской пригласить во власть выдающихся людей.
«Некоторые заявления Тихановской выглядят как попытка обучиться на ходу общественной и политической деятельности, и самое главное - роли главы оппозиции. Конечно, ее вытолкнули и выдавили на эту сцену. И теперь она пытается соответствовать, надувает щеки. Она говорит, что готова возглавить Белоруссию и обещает собрать опытных людей. Есть поговорка: если собрать вместе девять беременных женщин, то ребенок за один месяц не родится. То же самое можно сказать про планы коллективного управления Белоруссией», - отметил парламентарий.
Он рассказал, каким образом власти Белоруссии пытаются удержаться на своих постах.
«Политический кризис в Белоруссии - это горе луковое. Но это еще и очень опасно. Тихановскую как лидера оппозиции создал сам Лукашенко. Однако он думает, что пересидит оппозицию, и всё прекратится по мановению волшебной палочки. Для этого ему важно демонстрировать желание интеграции с Россией, при этом не предпринимая чего-либо конкретного. Это рассматривается как альтернатива реальному политическому диалогу. Более того, это ссорит Россию с белорусской интеллигенцией, Москва выглядит противником диалога», - считает депутат.
Затулин заявил, что без внешней помощи противоборствующие силы в Белоруссии не смогут найти компромисс и начать диалог.
«Россия должна сделать все возможное, чтобы оппозиция и власть в Белоруссии перешли к конструктивному обсуждению выхода из кризиса. Перевыборы должны быть, но на основе новой Конституции. Для этого конституционный процесс должен быть поддержан в том числе оппозицией. Он должен быть публичным и открытым. Этому надо поспособствовать. Россия не должна завтра же выдать Лукашенко толпе, но должна оказывать на него давление, чтобы он переходил к реальным шагам по выходу из кризиса. Первым шагом должно стать освобождение политзаключенных, кандидатов в президенты, которые сидят в СИЗО», - напомнил парламентарий.
Он подчеркнул, что диалог с оппозицией должна вести не Россия, а власти Белоруссии.
«Диалог с Тихановской за спиной к Лукашенко был бы неправильным ходом, это был бы подрыв его власти. Учитывая наши связи с Минском, это Москве выйдет боком. Давление пытаются оказать, но решающих успехов мы пока не достигли», - заключил депутат.
Между тем, Тихановская заявила, что если оппозиция придет к власти, то они пересмотрят условия последних договоренностей с Россией. Вместе с тем Тихановская напомнила, что выступает за дружественные и партнерские отношения с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- Тихановская отправила открытое письмо Папе Римскому
- Порошенко предложил Зеленскому встать на колени перед Путиным
- Голикова объяснила разницу между российскими вакцинами от COVID-19
- Названы три критических возраста для употребления алкоголя
- ООН: 2021 год будет катастрофическим
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru