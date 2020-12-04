«Думает, что пересидит». В Госдуме призвали Кремль «надавить» на Лукашенко

«Некоторые заявления Тихановской выглядят как попытка обучиться на ходу общественной и политической деятельности, и самое главное - роли главы оппозиции. Конечно, ее вытолкнули и выдавили на эту сцену. И теперь она пытается соответствовать, надувает щеки. Она говорит, что готова возглавить Белоруссию и обещает собрать опытных людей. Есть поговорка: если собрать вместе девять беременных женщин, то ребенок за один месяц не родится. То же самое можно сказать про планы коллективного управления Белоруссией», - отметил парламентарий.



Он рассказал, каким образом власти Белоруссии пытаются удержаться на своих постах.



«Политический кризис в Белоруссии - это горе луковое. Но это еще и очень опасно. Тихановскую как лидера оппозиции создал сам Лукашенко. Однако он думает, что пересидит оппозицию, и всё прекратится по мановению волшебной палочки. Для этого ему важно демонстрировать желание интеграции с Россией, при этом не предпринимая чего-либо конкретного. Это рассматривается как альтернатива реальному политическому диалогу. Более того, это ссорит Россию с белорусской интеллигенцией, Москва выглядит противником диалога», - считает депутат.



Затулин заявил, что без внешней помощи противоборствующие силы в Белоруссии не смогут найти компромисс и начать диалог.

«Россия должна сделать все возможное, чтобы оппозиция и власть в Белоруссии перешли к конструктивному обсуждению выхода из кризиса. Перевыборы должны быть, но на основе новой Конституции. Для этого конституционный процесс должен быть поддержан в том числе оппозицией. Он должен быть публичным и открытым. Этому надо поспособствовать. Россия не должна завтра же выдать Лукашенко толпе, но должна оказывать на него давление, чтобы он переходил к реальным шагам по выходу из кризиса. Первым шагом должно стать освобождение политзаключенных, кандидатов в президенты, которые сидят в СИЗО», - напомнил парламентарий.