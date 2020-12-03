Названы потенциальные лидеры Белоруссии после Лукашенко
Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН рассказал, кто еще может возглавить Белоруссию, если не Тихановская.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в видеообращении о готовности возглавить страну в «переходный период».
Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН заявил, что Тихановская как политик уже прошла серьёзную школу.
«Светлана Тихановская, хотя изначально она и говорила, что является домохозяйкой и привыкла жарить котлеты, сильно выросла как личность и политик за время того, что называют белорусской революцией. Она встречалась с лидерами стран Евросоюза, с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, выступала в Европарламенте, окружила себя командой профессионалов и потому Тихановская в начале президентской кампании и сегодня – это разные люди. Это сформировавшийся политик с определенным опытом. Здесь как на войне – день за год», - уверен Класковский.
К тому же Тихановская заявляет, что готова быть лидером лишь на переходный период - она не собирается повторять Александра Лукашенко с его авторитарными методами, когда он сам все решает и ни с кем особо не советуется, рассуждает политолог.
«В этот переходный период, как мыслится, интеллектуальный разум сторонников перемен будет подключен, чтобы этот процесс шел как надо», - сказал руководитель аналитических проектов «БелаПана».
Помимо Тихановской, есть и другие политические лидеры, которые станут актуальны после того, как разрешится нынешний политический кризис, ведь многие из них сидят за решеткой, добавил Класковский.
«Например, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который хотел баллотироваться в президенты и попал за решетку по уголовным обвинениям. Это и муж Светланы Тихановской Сергей, харизматичный блогер, который также имел президентские амбиции, но его инициативную группу не зарегистрировали. Вместо него и пошла Светлана, а он попал за решетку и до сих пор находится в следственном изоляторе КГБ», - рассказал белорусский политолог.
Другие политические противники Лукашенко были вытеснены заграницу - например, бывший директор парка высоких технологий Валерий Цепкало. Уже после выборов проявил себя бывший министр культуры и высокопоставленный дипломат Павел Латушко, который, по словам Класковского, занимает видное место в альтернативной политической элите Белоруссии.
«Так что люди есть и проблема не в том, что Лукашенко незаменимый, как он пытался много лет себя представить, а в том, что в Белоруссии нет условий для нормальной конкуренции в политике и честных соревновательных выборов. И сейчас главная задача Тихановской и ее команды – добиться справедливых выборов, что невозможно без ухода Лукашенко и слома той авторитарной политической системы, которую он создал», - заключил собеседник НСН.
Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, события в Белоруссии последних месяцев - это внутренний протест людей, которые больше не хотят быть обманутыми.
После выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых Лукашенко, по официальным данным, получил более 80% голосов, по всей Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификации итогов голосования. Они продолжаются до сих пор, уже почти четыре месяца.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 145 / сут.
Умерли
41 607+554 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+29 502 / сут.
- В Карском море обнаружили два новых газовых месторождения
- В iPhone обнаружили опасную уязвимость
- Назван ориентировочный курс рубля на конец года
- Парламент Молдавии одобрил признание русского языком межнационального общения
- Найдены три продукта, успешно блокирующие коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru