Названы потенциальные лидеры Белоруссии после Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в видеообращении о готовности возглавить страну в «переходный период».

Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН заявил, что Тихановская как политик уже прошла серьёзную школу.

«Светлана Тихановская, хотя изначально она и говорила, что является домохозяйкой и привыкла жарить котлеты, сильно выросла как личность и политик за время того, что называют белорусской революцией. Она встречалась с лидерами стран Евросоюза, с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, выступала в Европарламенте, окружила себя командой профессионалов и потому Тихановская в начале президентской кампании и сегодня – это разные люди. Это сформировавшийся политик с определенным опытом. Здесь как на войне – день за год», - уверен Класковский.

К тому же Тихановская заявляет, что готова быть лидером лишь на переходный период - она не собирается повторять Александра Лукашенко с его авторитарными методами, когда он сам все решает и ни с кем особо не советуется, рассуждает политолог.

«В этот переходный период, как мыслится, интеллектуальный разум сторонников перемен будет подключен, чтобы этот процесс шел как надо», - сказал руководитель аналитических проектов «БелаПана».

Помимо Тихановской, есть и другие политические лидеры, которые станут актуальны после того, как разрешится нынешний политический кризис, ведь многие из них сидят за решеткой, добавил Класковский.