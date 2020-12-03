Названы потенциальные лидеры Белоруссии после Лукашенко

Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН рассказал, кто еще может возглавить Белоруссию, если не Тихановская.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в видеообращении о готовности возглавить страну в «переходный период».

Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН заявил, что Тихановская как политик уже прошла серьёзную школу.

«Светлана Тихановская, хотя изначально она и говорила, что является домохозяйкой и привыкла жарить котлеты, сильно выросла как личность и политик за время того, что называют белорусской революцией. Она встречалась с лидерами стран Евросоюза, с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, выступала в Европарламенте, окружила себя командой профессионалов и потому Тихановская в начале президентской кампании и сегодня – это разные люди. Это сформировавшийся политик с определенным опытом. Здесь как на войне – день за год», - уверен Класковский.

К тому же Тихановская заявляет, что готова быть лидером лишь на переходный период - она не собирается повторять Александра Лукашенко с его авторитарными методами, когда он сам все решает и ни с кем особо не советуется, рассуждает политолог.

«В этот переходный период, как мыслится, интеллектуальный разум сторонников перемен будет подключен, чтобы этот процесс шел как надо», - сказал руководитель аналитических проектов «БелаПана».

Помимо Тихановской, есть и другие политические лидеры, которые станут актуальны после того, как разрешится нынешний политический кризис, ведь многие из них сидят за решеткой, добавил Класковский.

Тихановская объявила о готовности возглавить Белоруссию

«Например, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который хотел баллотироваться в президенты и попал за решетку по уголовным обвинениям. Это и муж Светланы Тихановской Сергей, харизматичный блогер, который также имел президентские амбиции, но его инициативную группу не зарегистрировали. Вместо него и пошла Светлана, а он попал за решетку и до сих пор находится в следственном изоляторе КГБ», - рассказал белорусский политолог.

Другие политические противники Лукашенко были вытеснены заграницу - например, бывший директор парка высоких технологий Валерий Цепкало. Уже после выборов проявил себя бывший министр культуры и высокопоставленный дипломат Павел Латушко, который, по словам Класковского, занимает видное место в альтернативной политической элите Белоруссии.

«Так что люди есть и проблема не в том, что Лукашенко незаменимый, как он пытался много лет себя представить, а в том, что в Белоруссии нет условий для нормальной конкуренции в политике и честных соревновательных выборов. И сейчас главная задача Тихановской и ее команды – добиться справедливых выборов, что невозможно без ухода Лукашенко и слома той авторитарной политической системы, которую он создал», - заключил собеседник НСН.

Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, события в Белоруссии последних месяцев - это внутренний протест людей, которые больше не хотят быть обманутыми.

После выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых Лукашенко, по официальным данным, получил более 80% голосов, по всей Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификации итогов голосования. Они продолжаются до сих пор, уже почти четыре месяца.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белоруссия
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