Оппозиция Белоруссии представила шесть сценариев развития ситуации в стране

Оппозиционные силы Белоруссии во главе с экс-кандидатом в президенты республики Светланы Тихановской представили шесть вариантов развития политической ситуации в стране. Об этом говорится на сайте Тихановской.

Так, первый вариант предполагает проведение новых президентских выборов по итогам переговоров. Второй вариант приводит к новым выборам в результате того, что президент уезжает из страны, покидает должность или попадает под арест.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:БелоруссияСветлана Тихановская
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