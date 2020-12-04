Оппозиция Белоруссии представила шесть сценариев развития ситуации в стране
4 декабря 202001:34
Оппозиционные силы Белоруссии во главе с экс-кандидатом в президенты республики Светланы Тихановской представили шесть вариантов развития политической ситуации в стране. Об этом говорится на сайте Тихановской.
Так, первый вариант предполагает проведение новых президентских выборов по итогам переговоров. Второй вариант приводит к новым выборам в результате того, что президент уезжает из страны, покидает должность или попадает под арест.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru