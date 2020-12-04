Оппозиция Белоруссии представила шесть сценариев развития ситуации в стране

Оппозиционные силы Белоруссии во главе с экс-кандидатом в президенты республики Светланы Тихановской представили шесть вариантов развития политической ситуации в стране. Об этом говорится на сайте Тихановской.



Так, первый вариант предполагает проведение новых президентских выборов по итогам переговоров. Второй вариант приводит к новым выборам в результате того, что президент уезжает из страны, покидает должность или попадает под арест.

