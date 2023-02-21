Песков заявил, что послание Путина будут тщательно изучать во всем мире
Послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
Кроме того, Песков предположил, что большая часть послания Путина может быть посвящена специальной военной операции.
Ранее президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с НСН отметил, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике. В свою очередь политолог Сергей Марков отмечал, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Россия и Белоруссия проведут совместные учения «Щит Союза-2023»
- В Кремле заявили, что Путин не будет смотреть выступление Байдена в Польше
- Центробанк рекомендовал снизить или отменить комиссии за операции по счетам военных
- Песков заявил, что послание Путина будут тщательно изучать во всем мире
- Вильфанд прогнозирует мороз до -28 °C в Подмосковье ближайшей ночью
- Песков назвал возможные темы послания Путина
- Слуцкий назвал невысокими шансы на переговоры по Украине
- Опасность цунами отменена в Турции
- Росгвардия обнаружила тайники с оружием в Запорожье и Херсонской области
- МИД Польши допустил закрытие границы с Белоруссией в целях безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru