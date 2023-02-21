Песков заявил, что послание Путина будут тщательно изучать во всем мире

Послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Песков: На послание Путина пригласили участников спецоперации

Кроме того, Песков предположил, что большая часть послания Путина может быть посвящена специальной военной операции.

Ранее президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с НСН отметил, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике. В свою очередь политолог Сергей Марков отмечал, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры