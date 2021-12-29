В ЕС назвали неприемлемыми требования России о нерасширении НАТО
Требования России в рамках проекта по гарантиям безопасности, предполагающие отказ НАТО от расширения на восток, неприемлемы, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток - это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — заявил дипломат в интервью изданию Welt.
Глава евродипломатии считает, что Москва выступила как «победитель», выдвинув свои условия и впервые представив повестку в письменной форме, пишет Газета.ру.
Ранее РФ представила проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО, согласно которым стороны должны ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, не предпринимать затрагивающие безопасность друг друга действия. Также предлагается исключить расширение НАТО и присоединение Украины к альянсу.
Как сообщали в МИД, переговоры с США по гарантиям безопасности предварительно намечены на 10 января, встреча российской стороны с представителями НАТО запланирована на 12-е, переговоры России и ОБСЕ — на 13 января, пишет Ura.ru.
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