«Конфликт мирового масштаба»: Стрелков исключил участие НАТО в войне против России
НАТО не поддержит Украину в случае войны с Россией, альянс не готов к такому конфликту, заявил НСН бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Североатлантический альянс не будет участвовать в войне против России на стороне Украины, иначе разгорится конфликт мирового масштаба, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 28 декабря заявил, что Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины. Косачев подчеркнул, РФ имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты российских граждан за рубежом в случае нападения на них.
«Я думаю, что НАТО не поддержит Украину. Но опять же, если говорить об исторических аналогиях, то в свое время Великобритания в начале Первой мировой войны, а также в начале Второй мировой войны всем своим видом демонстрировала, что не вмешается. Поэтому все может быть. Но считаю все-таки непосредственное участие НАТО в войне против России на стороне Украины маловероятным, поскольку это, действительно, чревато конфликтом мирового масштаба. Я сильно сомневаюсь, что НАТО готово к этому конфликту. Войну достаточно легко начать, но чрезвычайно сложно окончить», - отметил Стрелков.
Также Стрелков выразил мнение, что при вооруженном конфликте между Украиной и Донбассом Россия должна будет встать на защиту непризнанных республик.
«Если Украина атакует Донбасс, то Россия по всей логике должна встать на защиту Донбасса, иначе это приведет к чрезвычайно тяжелым последствиям для самой Российской Федерации в скором будущем. Но понимают ли эту неизбежность, эту необходимость в Кремле, я, увы, не знаю. Есть аргументы, говорящие о том, что должна вступиться. Но я не вижу, на самом деле, подготовки России к большой серьезной войне с Украиной, а легкой эта война, к сожалению, не будет», - резюмировал Стрелков.
Экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН отмечал, что заявления о предстоящем российском вторжении являются частью украинской и западной пропаганды. По его словам, украинские власти пугают население вторжением извне, планируя собственные провокации.
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